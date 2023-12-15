تستضيف بوفالو اجتماعًا عامًا لترقيات الشوارع الذكية والواجهة البحرية

عقدت بوفالو مؤخرًا اجتماعًا عامًا لمناقشة التقدم المحرز في ترقيات الشوارع الذكية وتغييرات إمكانية الوصول إلى الواجهة البحرية. ويهدف الاجتماع، الذي استضافته وكالة التجديد الحضري في بوفالو ومكتب التخطيط الاستراتيجي، إلى تقديم تحديثات حول عملية التصميم لكلتا المبادرتين. وسلط المدير التنفيذي لمكتب التخطيط الاستراتيجي بالمدينة، بريندان مهافي، الضوء على الخطتين: خطة تصميم الشوارع الذكية لمنطقة الأعمال المركزية وخطة البنية التحتية للواجهة البحرية.

وعلى الرغم من عدم وجود خطط ملموسة حتى الآن، فمن المتوقع أن يتم إصدار تقارير التصميم لكلا المشروعين بحلول شهر يناير. إن التحسينات المحتملة التي تمت مناقشتها في الاجتماع واسعة النطاق، كما هو مذكور في الوثائق المنشورة. أحد الاحتمالات هو مزامنة الأضواء في وسط مدينة بوفالو، الأمر الذي يمكن أن يعزز تدفق حركة المرور والسلامة. وأوضح محافي أن ذلك لا يشمل إشارات المرور فحسب، بل يشمل أيضًا أضواء الشوارع. علاوة على ذلك، يمكن لأضواء الشوارع الذكية جمع بيانات مرورية قيمة لتحليلها في نظام مركزي.

الترقيات المقترحة ليست مفيدة للمقيمين فحسب، بل أيضًا للسياحة. أشاد باتريك كالر من Visit Buffalo Niagara بوفالو لاتخاذها خطوات نحو تحديث بنيتها التحتية وأشار إلى إنديانابوليس كمثال ناجح لتحسين التنقل.

وفي حين أن تكلفة التحسينات لا تزال غير واضحة، تشير التقديرات الأولية إلى استثمار كبير بعشرات الملايين من الدولارات. لم تنته المدينة بعد من التصاميم، لذا لا تتوفر تقديرات تفصيلية للتكلفة في هذه المرحلة.

لمعرفة المزيد حول خطط ترقيات الشوارع الذكية وتحسين الواجهة البحرية، يمكنك الوصول إلى الوثائق المعنية للحصول على مزيد من المعلومات.

في الختام، سلط اجتماع بوفالو العام الضوء على التقدم المحرز في ترقيات الشوارع الذكية وتغييرات إمكانية الوصول إلى الواجهة البحرية. وتظهر الخطط التزام المدينة بتبني التكنولوجيا الذكية وتعزيز التجربة الشاملة للمقيمين والزوار على حد سواء.