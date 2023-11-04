إحياء الشعاب المرجانية باستخدام الطحالب الدقيقة "المقاومة للحرارة": حل في مواجهة تغير المناخ

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الشعاب المرجانية، التي يشار إليها غالبًا باسم "غابات البحر المطيرة"، ليست جميلة بشكل مذهل فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في دعم النظم البيئية البحرية وتوفير الموائل لعدد لا يحصى من الأنواع. ومع ذلك، فإن الآثار المدمرة لتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات حرارة المحيطات، تسببت في أحداث ابيضاض جماعية تهدد وجود هذه النظم البيئية الحساسة. ومع ذلك، فإن الاكتشاف الأخير الذي أجراه باحثون في جامعة ملبورن والمعهد الأسترالي للعلوم البحرية (AIMS) يقدم بصيص أمل للشعاب المرجانية المحتضرة في العالم.

تقليديا، تعتمد الشعاب المرجانية على علاقة تكافلية مع الطحالب الدقيقة التي تسمى Zooxanthellae. تزود هذه الطحالب الصغيرة الشعاب المرجانية بالطاقة، بينما توفر لها الشعاب المرجانية مأوى هيكليًا ومغذيات حيوية. ومع ذلك، عندما ترتفع درجة حرارة الماء إلى ما بعد نقطة معينة، يقوم المرجان بطرد الطحالب الدقيقة، مما يؤدي إلى التبييض والمجاعة والموت في النهاية.

وفي محاولة لمكافحة هذه الظاهرة، شرع فريق البحث في مشروع رائد بعنوان "التطور المساعد". لقد نجحوا في تطوير سلالة من الطحالب الدقيقة، المعروفة باسم Cladocopium proliferum، لتحمل درجات الحرارة المرتفعة. ومن خلال تعريض الطحالب الدقيقة لدرجات حرارة مرتفعة على مدار عقد من الزمن، عزز الباحثون قدرتها على تحمل الحرارة.

ومن خلال التجارب المعملية، أدخل الفريق هذه الطحالب الدقيقة "المقاومة للحرارة" حديثًا إلى أجزاء مرجانية بالغة مبيضة كيميائيًا. ومن المثير للدهشة أن الطحالب الدقيقة لم تحافظ على التعايش مع المرجان فحسب، بل سهلت أيضًا التعافي بشكل أسرع من التبييض مع تعزيز قدرة المرجان على تحمل الحرارة. وبشكل ملحوظ، لوحظ هذا التأثير الإيجابي في الشعاب المرجانية البالغة، وليس فقط في اليرقات والصغار، مما يشير إلى إمكانية تطبيقه على نطاق أوسع.

في حين أن الآثار المباشرة لهذا الاختراق واعدة، إلا أن الباحثين يحذرون من أنه ليس حلاً مستقلاً. يؤكد الدكتور وينج يان تشان على الاستقرار طويل المدى والفوائد المحتملة للتكافل بين الطحالب الدقيقة التي تطورت بالحرارة والشعاب المرجانية. ومع ذلك، تؤكد البروفيسور مادلين فان أوبن أنه بدون اتخاذ إجراءات قوية بشأن تغير المناخ، فإن هذه الجهود لن تكون كافية لإنقاذ الشعاب المرجانية.

ومع ذلك، فإن اكتشاف الطحالب الدقيقة "المقاومة للحرارة" يمهد الطريق لتقنيات مبتكرة لترميم الشعاب المرجانية. ويمكن تكرار هذا البحث على مستوى العالم من خلال الاستفادة من ثقافات الطحالب الدقيقة المحلية، مما يوفر منارة أمل للحفاظ على الشعاب المرجانية. وفي حين أن الوقت أمر بالغ الأهمية، مع توقع زيادة تواتر وشدة موجات الحر البحرية، فإن دعم الشعاب المرجانية أمر حيوي للحفاظ على النظم البيئية البحرية والصناعات والتراث الثقافي.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي الطحالب الدقيقة؟

الطحالب الدقيقة هي كائنات مجهرية تقوم بعملية التمثيل الضوئي، على غرار النباتات. توجد في بيئات مائية مختلفة وتلعب دورًا حاسمًا في النظم البيئية البحرية.

2. ما هو تبيض المرجان؟

يحدث تبييض المرجان عندما تطرد الشعاب المرجانية الطحالب الملونة التي تعيش بشكل تكافلي داخلها، مما يؤدي إلى تحولها إلى اللون الأبيض أو الشاحب. ويحدث هذا الطرد عادة عندما تتعرض الشعاب المرجانية لظروف بيئية مرهقة، مثل ارتفاع درجات حرارة الماء.

3. كيف يؤثر تغير المناخ على الشعاب المرجانية؟

ويشكل تغير المناخ، وخاصة ارتفاع درجات حرارة المحيطات، تهديدا كبيرا للشعاب المرجانية. يمكن أن تؤدي درجات حرارة المياه المرتفعة إلى حدوث عمليات تبيض جماعية، مما يؤدي إلى تعطيل العلاقة التكافلية الدقيقة بين الشعاب المرجانية والطحالب الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تغير المناخ إلى تحمض المحيطات، مما يزيد من تقويض الصحة العامة ومرونة الشعاب المرجانية.