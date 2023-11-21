عنوان جديد: كشف أسرار مركز مجرة ​​درب التبانة

يظل مركز مجرتنا درب التبانة موضوعًا ساحرًا وغامضًا للدراسة العلمية. التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا صورة مذهلة لهذه المنطقة، مما يوفر لنا لمحة عن قلب موطننا المجري. تكشف هذه الصورة الآسرة عن عنقود كثيف يضم 5 ملايين نجم، يتألق ببراعة وسط الامتداد الشاسع لمجرة درب التبانة.

لقد أثارت هذه المنطقة اهتمام العلماء منذ فترة طويلة، وغالبًا ما يشيرون إليها على أنها "نبض قلب" مجرتنا. ويمكن أن يفسر القرب من الثقب الأسود الهائل الموجود في قلب هذه المنطقة نشاطه المكثف. يقع هذا الثقب الأسود الضخم على بعد حوالي 300 سنة ضوئية من الأرض، ويمارس قوة جاذبية لا تصدق تحول النجوم الأولية القريبة إلى نجوم حقيقية. تتطور هذه النجوم الشابة، المعروفة باسم النجوم الأولية، بسرعة إلى أجرام سماوية مبهرة، بعضها أكبر بعدة مرات من شمسنا.

قبل الملاحظات الرائدة لتلسكوب جيمس ويب، لم يكن بوسع العلماء سوى التكهن بالتعقيدات المخبأة داخل هذه المنطقة. إن الصور عالية الدقة والحساسية التي توفرها تقنية التلسكوب المتقدمة تمكن الباحثين من دراسة وفك ألغاز هذا المركز المجري بدقة غير مسبوقة. مع كل اكتشاف، يقترب العلماء من فهم العمليات التي تؤدي إلى تكوين وتطور النجوم داخل قلب مجرة ​​درب التبانة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي التقطه تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة رائعة لمركز مجرة ​​درب التبانة.

س: كم عدد النجوم الموجودة في هذه المنطقة؟

ج: الصورة تكشف عن عنقود يضم حوالي 5 ملايين نجم.

س: ما أهمية هذه المنطقة؟

ج: يعتقد العلماء أن هذه المنطقة، المعروفة باسم نبض قلب المجرة، تدين بنشاطها إلى قربها من ثقب أسود هائل.

س: كم يبعد الثقب الأسود المركزي عن الأرض؟

ج: يقع الثقب الأسود الهائل على بعد حوالي 300 سنة ضوئية من الأرض.

س: ما التحولات التي تحدث بالقرب من الثقب الأسود؟

ج: تؤدي قوة الجاذبية الشديدة للثقب الأسود إلى تطور النجوم الأولية القريبة إلى نجوم مكتملة التكوين.