تغييرات جديدة قادمة إلى خدمة البث المباشر Discovery من Warner Bros

أعلنت شركة Warner Bros. Discovery مؤخرًا عن تغييرات ستؤثر على المشتركين في الخدمة الخالية من الإعلانات، بما في ذلك أولئك الذين انضموا إلى الخطة من HBO Max. ستقوم خدمة البث Max، بإزالة بعض الميزات من خطتها القياسية الخالية من الإعلانات، مثل البث بدقة 4K وHDR. وبدلاً من ذلك، لن يتمكن المشتركون القياسيون في الخدمة المجانية من الإعلانات إلا من مشاهدة برامجهم وأفلامهم المفضلة بدقة Full HD.

لقد انعكست التغييرات الجديدة في الخطة القياسية المحدثة الخالية من الإعلانات على منصة Max. إذا رغب المستخدمون في الاستمرار في الاستمتاع ببث 4K وHDR، فسيتعين عليهم الترقية إلى المستوى “Ultimate”، والذي يأتي بتكلفة 19.99 دولارًا شهريًا أو 199.99 دولارًا سنويًا.

سبق أن أبلغت شركة Warner Bros. Discovery المشتركين في الخدمة الخالية من الإعلانات بهذه التغييرات الوشيكة. كجزء من تغيير العلامة التجارية إلى Max، تم منح المشتركين القديمين في HBO Max بدون إعلانات في البداية فرصة الاحتفاظ بامتيازات معينة، مثل البث بدقة 4K، لمدة ستة أشهر على الأقل. ومع ذلك، بدءًا من الشهر المقبل، سيتم إيقاف هذه الامتيازات بالنسبة للخطة القياسية الخالية من الإعلانات.

بالإضافة إلى تقليل الوصول إلى البث بدقة 4K، ستحد خدمة البث أيضًا من عدد الأجهزة التي يمكنها البث في وقت واحد من الخدمة إلى جهازين، بدلاً من ثلاثة. ومع ذلك، فإن التنزيلات في وضع عدم الاتصال، والتي تسمح حاليًا للعملاء بدون إعلانات بتنزيل 30 عرضًا أو فيلمًا على الأجهزة المدعومة للعرض في وضع عدم الاتصال، ستظل غير متأثرة.

يُنظر إلى قرار شركة Warner Bros. Discovery بإجراء هذه التغييرات على أنه إجراء لخفض التكاليف. على الرغم من أن Max لم يرفع سعره مؤخرًا، إلا أن الخدمة قامت بإزالة المحتوى تدريجيًا على مدار العام.

قد تخيب هذه التغييرات آمال بعض المستخدمين الذين أصبحوا يقدرون الاختيارات الواسعة والخيارات المنسقة جيدًا التي يقدمها Max. ويبقى أن نرى كيف سيؤثر ذلك على تجربة البث الشاملة لعشاق السينما والتلفزيون الذين كانوا مخلصين للخدمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

هل ستؤثر التغييرات على جميع مشتركي البث المباشر لـ Warner Bros. Discovery؟

لا، ستؤثر هذه التغييرات فقط على المشتركين بدون إعلانات، بما في ذلك أولئك الذين انضموا إلى الخطة من HBO Max.

هل يمكن للمشتركين القياسيين بدون إعلانات الاستمرار في مشاهدة العروض والأفلام؟

نعم، سيظل بإمكان المشتركين العاديين بدون إعلانات الوصول إلى برامجهم وأفلامهم المفضلة، ولكن جودة البث ستقتصر على دقة Full HD.

هل لا يزال بإمكان المشتركين الاستمتاع ببث 4K وHDR؟

لا، سيتعين على المشتركين الذين يرغبون في الاستمتاع ببث 4K وHDR الترقية إلى المستوى "Ultimate"، والذي يأتي بتكلفة إضافية.

ما هي التغييرات الأخرى التي يجري تنفيذها؟

بالإضافة إلى فقدان البث بدقة 4K وHDR، ستعمل شركة Warner Bros. Discovery أيضًا على تقليل عدد الأجهزة التي يمكنها البث في وقت واحد من الخدمة إلى جهازين، انخفاضًا من ثلاثة.

هل ستتأثر التنزيلات دون اتصال بالإنترنت؟

لا، لن تتأثر التنزيلات دون اتصال بالإنترنت. سيظل العملاء بدون إعلانات قادرين على تنزيل 30 عرضًا أو فيلمًا على الأجهزة المدعومة لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال.