هوكيد: مغامرة جديدة واعدة في انتظارك

هل أنت مستعد للشروع في رحلة مبهجة مليئة بالإثارة والكنوز التي لا توصف؟ استعد لأن Hawked سيأتي إلى Steam Early Access في 30 نوفمبر! تم تطوير لعبة إطلاق النار هذه من منظور الشخص الثالث بواسطة MY.GAMES، وهي تعدك بتجربة لعب غامرة ستبقيك على حافة مقعدك.

في Hawked، ستتاح للاعبين فرصة التعاون مع زملائهم المغامرين أثناء تنقلهم في جزيرة نابضة بالحياة وغامضة. مع كل تطور ومنعطف، تنتظرك تحديات وفرص مثيرة. بدءًا من حل الألغاز المعقدة وحتى الانخراط في معارك ضارية ضد أعداء هائلين، فإن كل خطوة تخطوها تقربك أكثر من اكتشاف الغنائم والكنوز التي لا تقدر بثمن.

شارك في حملة Renegade Rally المُعلن عنها حديثًا وابدأ في هذه المغامرة الملحمية مع أصدقائك. من خلال التسجيل في الحملة، لن تتاح لك الفرصة لكسب مكافآت مثيرة فحسب، بل ستتاح لك أيضًا فرصة الفوز بجوائز خاصة تشمل عرضًا مدى الحياة من العملات المميزة. تخيل كل الاحتمالات التي تنتظرك أثناء استكشاف المناظر الطبيعية الشاسعة في Hawked والاستمتاع بآليات اللعب الجذابة.

في حين أن إصدار Steam Early Access من Hawked أصبح قاب قوسين أو أدنى، سيتعين على لاعبي وحدة التحكم الانتظار حتى أوائل عام 2024 للانضمام إلى الإثارة المبهجة. ولكن كن مطمئنا، فإن الانتظار سيكون يستحق كل هذا العناء! يلتزم المطورون بتقديم أفضل تجربة ألعاب ممكنة، مما يضمن حصول كل منصة على إصدار سلس ومصقول.

لذا استعد واجمع أصدقاءك واستعد لمغامرة لا تُنسى لا مثيل لها. تم إعداد Hawked لإعادة تعريف هذا النوع من خلال طريقة لعبها المثيرة وعالمها الغامر وقصتها الجذابة. هل ستجيب على المكالمة وتصبح مستكشفًا أسطوريًا؟ الخيار لك.

المصدر ألعاب MY.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو هوكد؟

ج: Hawked هي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الثالث تم تطويرها بواسطة MY.GAMES، وتقدم تجربة لعب مبهجة حيث يتعاون اللاعبون لاستكشاف جزيرة نابضة بالحياة وحل الألغاز وهزيمة الأعداء واكتشاف الغنائم والكنوز القيمة.

س: متى سيكون Hawked متاحًا للوصول المبكر إلى Steam؟

ج: سيكون Hawked متاحًا على Steam Early Access بدءًا من 30 نوفمبر.

س: متى سيتم إصدار Hawked على وحدات التحكم؟

ج: من المتوقع إصدار Hawked على وحدة التحكم في أوائل عام 2024.

س: ما هي حملة Renegade Rally؟

ج: حملة Renegade Rally هي حدث ترويجي في Hawked حيث يمكن للاعبين التسجيل للحصول على مكافآت والحصول على فرصة للفوز بجوائز خاصة، بما في ذلك العرض مدى الحياة من العملات المميزة.

س: هل يمكنني لعب Hawked مع أصدقائي؟

ج: نعم، يقدم Hawked ميزة تعاونية متعددة اللاعبين تتيح لك التعاون مع لاعبين آخرين والبدء في المغامرة معًا.