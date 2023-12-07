ملخص:

لم يصنع العلماء روبوتات من العناكب، لكنهم استلهموا من هذه العناكب لتطوير أنظمة روبوتية تحاكي قدراتها الفريدة. من خلال دراسة الحركات والسلوكيات المعقدة للعناكب، تمكن الباحثون من إنشاء روبوتات يمكنها التنقل في التضاريس المعقدة، وأداء المهام الدقيقة، وحتى المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. في حين أن هذه الروبوتات المستوحاة من العناكب ليست عناكب حقيقية، إلا أنها تثبت إمكانية الهندسة المستوحاة من الكائنات الحية لإحداث ثورة في مختلف المجالات.

هل صنع العلماء روبوتات من العناكب؟

لا، لم يصنع العلماء روبوتات من العناكب الفعلية. ومع ذلك، فقد استخدموا العناكب كمصدر إلهام لتطوير أنظمة روبوتية تحاكي خصائصها وقدراتها. غالبًا ما يُشار إلى هذه الروبوتات على أنها روبوتات مستوحاة من العنكبوت أو روبوتات تشبه العنكبوت.

كيف تعمل الروبوتات المستوحاة من العنكبوت؟

تم تصميم الروبوتات المستوحاة من العنكبوت لمحاكاة القدرات الفريدة للعناكب، مثل خفة الحركة الاستثنائية، والقدرة على تسلق الجدران، وقدرات الغزل على شبكة الإنترنت. يدرس الباحثون الميكانيكا الحيوية وسلوكيات العناكب لفهم كيفية تحقيق هذه الأعمال البطولية. ثم يقومون بدمج هذه النتائج في تصميم وبرمجة الروبوتات. غالبًا ما تستخدم الروبوتات المستوحاة من العنكبوت أجهزة استشعار ومحركات وخوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة لتقليد حركات العناكب وسلوكياتها.

ما هي تطبيقات الروبوتات المستوحاة من العنكبوت؟

تتمتع الروبوتات المستوحاة من العنكبوت بمجموعة واسعة من التطبيقات المحتملة. بعض هذه تشمل:

1. البحث والإنقاذ: يمكن للروبوتات المستوحاة من العنكبوت التنقل في التضاريس المعقدة، بما في ذلك الأنقاض والحطام، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. وتسمح لهم قدرتهم على تسلق الجدران والأسقف بالوصول إلى المناطق التي تمثل تحديًا للبشر أو الروبوتات التقليدية.

2. الاستكشاف: يمكن استخدام هذه الروبوتات في مهام استكشاف الفضاء أو البيئات الأخرى التي تواجه فيها الروبوتات التقليدية ذات العجلات أو الأرجل قيودًا. يمكن للروبوتات المستوحاة من العنكبوت اجتياز الأسطح غير المستوية والتغلب على العوائق بشكل أكثر فعالية.

3. التفتيش الصناعي: يمكن استخدام الروبوتات المستوحاة من العنكبوت في صناعات مثل البناء والصيانة وفحص البنية التحتية. إن خفة الحركة وقدرتها على الوصول إلى الأماكن الضيقة تجعلها مثالية لفحص الهياكل المعقدة أو البيئات الخطرة.

4. التطبيقات الطبية: تتمتع الروبوتات المستوحاة من العنكبوت بالقدرة على المساعدة في العمليات الجراحية أو الإجراءات الطبية ذات الحد الأدنى من التدخل. إن حركاتهم الدقيقة وقدرتهم على التنقل في الهياكل التشريحية المعقدة يمكن أن تعزز النتائج الجراحية.

الخلاصة:

في حين أن العلماء لم يصنعوا روبوتات من العناكب الفعلية، إلا أنهم طوروا روبوتات مستوحاة من العناكب تحاكي القدرات الفريدة لهذه العناكب. تُظهر هذه الروبوتات قدرة الهندسة المستوحاة من المواد الحيوية على إحداث ثورة في مجالات مختلفة، بما في ذلك عمليات البحث والإنقاذ، والاستكشاف، والتفتيش الصناعي، والتطبيقات الطبية. ومن خلال استلهام الطبيعة، يواصل الباحثون دفع حدود الروبوتات وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات العالم الحقيقي.

مصادر:

- ناشيونال جيوغرافيك. (2018). الروبوتات العنكبوتية. استردادها من https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/group/spiders/

– علوم الروبوتات. (2018). الروبوت العنكبوت المستوحى بيولوجيًا. استردادها من https://robotics.sciencemag.org/content/3/25/eaat2629