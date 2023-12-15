سوني توقف دعم Netflix للأجهزة القديمة

أعلنت شركة Sony مؤخرًا أن Netflix لن تكون متوافقة بعد الآن مع أجهزة التلفاز الذكية ومشغلات Blu-ray الذكية التي تم إصدارها بين عامي 2011 و2013. ويرجع السبب وراء هذا القرار إلى "القيود الفنية" من قبل شركة Sony، على الرغم من الاعتقاد بأن Netflix هي التي قامت بذلك. دعوة لإنهاء الدعم لهذه الأجهزة القديمة. ستتأثر الطرازات ضمن نطاقات HX وEX وW، بالإضافة إلى S995 وX9005 وحوالي 35 مشغل Blu-ray.

على الرغم من عدم تأكيد تاريخ محدد لإيقاف التشغيل، فقد أشارت Netflix إلى أنه من المتوقع أن يتم ذلك بحلول نهاية فبراير 2024. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار Netflix السابق بإسقاط الدعم عن أجهزة تلفزيون Samsung وPanasonic وSony الأقدم أيضًا. مثل نظام PlayStation TV و PlayStation Vita المحمول في أكتوبر.

بالنسبة لمشاهدي Netflix المتحمسين الذين يرغبون في مواصلة بث برامجهم وأفلامهم المفضلة، هناك خياران متاحان. إذا كنت متمسكًا بجهاز التلفزيون الحالي الخاص بك لمدة عقد أو أكثر، فقد يكون الآن هو الوقت المثالي للتفكير في الترقية. إن التطورات في تكنولوجيا اللوحات والميزات الذكية على مر السنين تجعل النماذج الأحدث استثمارًا جيدًا. لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير، يمكنك الرجوع إلى قائمتنا الشاملة لأفضل أجهزة تلفزيون Sony عند التسوق للحصول على ترقية.

ومع ذلك، إذا كنت تفضل زيادة عمر التلفزيون الحالي الخاص بك إلى أقصى حد وتجنب متاعب استبداله فقط للوصول إلى Netflix، فيمكنك اختيار جهاز بث الوسائط. هناك خياران شائعان يتضمنان Google Chromecast مع Google TV وApple TV 4K (2022). توفر هذه الأجهزة وصولاً سلسًا إلى خدمات البث المختلفة، بما في ذلك Netflix، مع واجهات سهلة الاستخدام.

وفي الختام، فإن قرار سوني بوقف دعم Netflix لأجهزتها القديمة يسلط الضوء على التقدم السريع في التكنولوجيا والحاجة إلى التكيف مع المنصات الأحدث. سواء اخترت ترقية جهاز التلفزيون الخاص بك أو الاستثمار في جهاز بث الوسائط، فهناك خيارات متاحة لضمان استمرارك في الاستمتاع بمكتبة محتوى Netflix الواسعة.