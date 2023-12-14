UNC تقاتل حجم UConn، وتجد الأمل في Buzzer Beater من Ingram

ملخص: على الرغم من كفاحه ضد ميزة حجم UConn في الشوط الأول، انقض هاريسون إنجرام من UNC بمؤشر ثلاثي يدق الجرس لتقليص العجز إلى خمس نقاط في الشوط الأول. الآن، يتطلع فريق Tar Heels إلى أحد زملاء فريق Ingram، RJ Davis، للتقدم في الشوط الثاني وتقريبهم من النصر.

في لعبة تميزت بالحجم المهيمن لـ UConn، واجه Armando Bacot من UNC تحديات متعددة من لاعبي Huskies الشاهقين، وخاصة 7'2 ″ Donovan Clingan. وتمكن باكوت من ارتكاب الأخطاء والوصول إلى خط الرمية الحرة، لكن اختياره للتسديدات افتقر إلى الدقة، مما أدى إلى إهدار فرص المرتدات والنقاط. ولسوء الحظ، فإن إحباطه تغلب عليه عندما رد بقوة على رمية حرة مرتدة، مما أدى إلى ارتكاب خطأ فني ضده.

لم تكن معاقبة استجابة باكوت العاطفية جيدة مع معظم المشاهدين، حيث أن ارتداده وغمره قد سرق الزخم مرة أخرى لـ Tar Heels، فقط ليتم عكسه بقرار الحكم. بقي العجز بمقدار ثماني نقاط، وبدا أن قيادة الأمم المتحدة تتصاعد.

ومع ذلك، انقلبت الأمور في الثواني الأخيرة من الشوط عندما وجدت الكرة طريقها إلى هاريسون إنجرام، لاعب ستانفورد. معروفًا بكونه هادئًا تحت الضغط، سجل إنجرام بهدوء مؤشرًا ثلاثيًا عندما وصلت الساعة إلى الصفر، مما أدى إلى تقليص العجز إلى خمس نقاط أكثر قابلية للتحكم.

يتجه فريق UNC إلى نهاية الشوط الأول لكنه يشعر بالتفاؤل بإمكانية عودتهم ضد حامل اللقب. إنهم يعلمون أنهم بحاجة إلى أحد زملائهم في الفريق، مثل آر جيه ديفيس، للتقدم وتولي المسؤولية في الشوط الثاني لتقريبهم من النصر.

في هذه الأثناء، ينتظرنا التحدي التالي لقيادة الأمم المتحدة عندما يواجهون كنتاكي في نهاية هذا الأسبوع. يتمتع المشجعون بفرصة جعل اللعبة أكثر إثارة من خلال الاشتراك في FanDuel Sportsbook. من خلال إيداع ما لا يقل عن 10 دولارات والمراهنة بـ 5 دولارات أو أكثر على احتمالات خط المال الخاص بشركة UNC، يمكن للمشتركين الجدد الحصول على مكافأة قدرها 150 دولارًا في حالة فوز Tar Heels.

يظل فريق Tar Heels مصممًا ويسعى جاهداً إلى الحصول على حارس من فئة 5 نجوم لتعزيز قائمتهم. يستمر البحث عن أفضل المواهب حيث تهدف UNC إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مشهد كرة السلة بالكلية.