نائبة الرئيس كامالا هاريس تصنع التاريخ من خلال تحطيم الأرقام القياسية للأصوات

حققت نائبة الرئيس كامالا هاريس إنجازًا مهمًا في دورها كصوت فاصل في مجلس الشيوخ، حيث أدلت بصوتها الثاني والثلاثين لكسر الجمود. تسجل هذه اللحظة التاريخية رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر عدد من الأصوات الفاصلة التي أدلى بها نائب الرئيس على الإطلاق. أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن امتنانه لنائبة الرئيس هاريس لقيادتها والدور الحيوي الذي لعبته في دفع التشريعات المهمة مثل خطة الإنقاذ الأمريكية وقانون خفض التضخم. وشدد على أنه لولا أصواتها الفاصلة، لم يكن من الممكن إقرار مشاريع القوانين الأساسية هذه.

ومن الجدير بالذكر أن نائبة الرئيس هاريس كانت قد أعربت في السابق عن أملها في ألا تكون سلطتها لكسر التعادل ضرورية. قبل توليها منصبها، أعلنت عزمها على العمل بلا كلل من أجل الشعب الأمريكي وشجعت مجلس الشيوخ على إيجاد أرضية مشتركة بدلاً من الوصول إلى نقطة طريق مسدود. لكن الظروف فرضت عليها القيام بهذا الواجب الدستوري مرارا وتكرارا، مما يدل على التزامها بضمان عمل مجلس الشيوخ.

تقديراً لإنجاز نائب الرئيس هاريس، قدم لها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شومر "المطرقة الذهبية" المرموقة خلال حفل قصير في غرفة الاستقبال بمجلس الشيوخ. المطرقة الذهبية هي رمز التقدير الممنوح للأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة في مجلس الشيوخ. تم تقديم هذه الجائزة الموقرة، المصنوعة من النحاس، لأسباب مختلفة عبر التاريخ، بما في ذلك رئاسة مجلس الشيوخ لأكثر من 100 ساعة خلال الجلسة.

تسلط الأصوات التي حطمت الأرقام القياسية لنائبة الرئيس هاريس الضوء على دورها النشط في تشكيل السياسة واتخاذ القرارات الحاسمة في مجلس الشيوخ. باعتبارها أول امرأة، وأول أميركية من أصل أفريقي، وأول نائبة رئيس أميركية آسيوية، فإن إنجازاتها تمهد الطريق لأجيال المستقبل من القادة. ومن خلال تصرفاتها، تواصل نائبة الرئيس هاريس صناعة التاريخ وإظهار التزامها بخدمة الشعب الأمريكي.