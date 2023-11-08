الدمج في جهاز Mac واحد: تجربتي مع جهاز MacBook Pro الجديد مقاس 14 بوصة

لقد قمت مؤخرًا برحلة إلى متجر Apple Store في أوستن وعدت إلى المنزل بجهاز MacBook Pro الجديد الأنيق مقاس 14 بوصة باللون الأسود الفلكي. لم تكن عملية الشراء هذه أمرًا كنت قد خططت له، ولكن بعد رؤية التقييمات الرائعة ومقاطع الفيديو العملية الجذابة في وقت سابق من الأسبوع، لم أستطع المقاومة. بينما سأشارك أفكارًا أكثر تفصيلاً في المستقبل، أردت تقديم بعض الأفكار السريعة وعرض بعض الصور العملية.

قبل الحصول على جهاز MacBook Pro الجديد، كان إعدادي يتكون من جهازي Mac: M1 Max Mac Studio وMacBook Air مقاس 15 بوصة. في محاولة لتبسيط سير العمل الخاص بي، قررت الدمج في جهاز Mac واحد. اتخذ ستيفن هاكيت هذا القرار، وإذا لم ينجح الأمر، فقد وعدته مازحًا بأن أرسل له فاتورة بأي خسائر مالية متكبدة.

من المؤكد أن امتلاك جهازي Mac مختلفين له إيجابيات وسلبيات. أنا أحب Mac Studio بسبب قوته وأدائه، وهو بمثابة جهاز Mac الذي أستخدمه دائمًا. ومع ذلك، فإن إدارة التفضيلات والتطبيقات والملفات عبر جهازين يمكن أن يكون أمرًا صعبًا. على الرغم من أن iCloud Drive يساعد في تخفيف بعض التحديات، إلا أنه ليس خاليًا من العيوب. كانت هناك حالات نسيت فيها نقل ملف إلى iCloud Drive وبالتالي لم أتمكن من الوصول إليه على جهاز MacBook Air الخاص بي.

نظرًا لأن جهاز MacBook Pro الجديد مقاس 14 بوصة أصبح الآن جهاز الكمبيوتر الأساسي الخاص بي، فقد اخترت تكوينًا متطورًا يتميز بشريحة M3 Max مع وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، ووحدة معالجة رسومات 30 نواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 36 جيجابايت، وسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت. إن إضافة أربعة أنوية إضافية لوحدة المعالجة المركزية وستة أنوية GPU أخرى مقارنة بجهاز Mac Studio الخاص بي أمر مثير للإعجاب. على الرغم من أنني اضطررت للتضحية ببعض ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وانخفضت من 64 جيجابايت إلى 36 جيجابايت، إلا أنني لا أتوقع أن يكون هناك فرق ملحوظ.

إحدى الميزات البارزة لجهاز MacBook Pro الجديد هي بلا شك شاشة ProMotion وmini-LED. بعد بضع ساعات فقط من الاستخدام، أشعر بسعادة غامرة بالفعل بسبب العناصر المرئية المحسنة التي يقدمها. أما بالنسبة للون الأسود الفلكي، فهو أغمق من الرمادي الفلكي ولكنه ليس أسودًا حقًا. أنا شخصياً أميل نحو لون منتصف الليل لجهاز MacBook Air.

من التحسينات المثيرة للاهتمام في الطلاء الأسود الفلكي هو ختم الأنودة الجديد، والذي يقلل بشكل فعال من بصمات الأصابع. على الرغم من أنني لم أحصل عليه لفترة طويلة، إلا أن انطباعاتي الأولية كانت مختلطة إلى حد ما. من المؤكد أنه أقل عرضة لبصمات الأصابع مقارنة بجهاز MacBook Air الذي يأتي في منتصف الليل، لكن الوقت وحده هو الذي سيحدد مدى صموده.

أخطط لاستخدام جهاز MacBook Pro الجديد هذا إلى جانب جهاز Pro Display XDR الخاص بي، وربطه بكابل واحد فقط من خلال قاعدة توصيل OWC Thunderbolt 4. لسوء الحظ، لم تقم شركة Apple بتوفير Face ID أو القدرات الخلوية إلى جهاز Mac حتى الآن، وهو ما يصبح واضحًا أثناء عملية إعداد Touch ID.

أما بالنسبة لاختلاف حجم الشاشة، فإن الانتقال من جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة إلى جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة هو أمر يثير فضولي لتجربته. هل سيكون لها تأثير ملحوظ على سير العمل الخاص بي؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.

في الختام، رحلتي مع جهاز MacBook Pro الجديد مقاس 14 بوصة قد بدأت للتو. وإنني أتطلع إلى التعمق في هذه التجربة ومشاركة المزيد من الأفكار في المستقبل. إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، فلا تتردد في تركها أدناه.

أسئلة وأجوبة

1. هل سألاحظ اختلافًا كبيرًا في الأداء بين جهاز MacBook Pro الجديد وأجهزة Mac السابقة؟

على الرغم من أن جهاز MacBook Pro الجديد يوفر المزيد من نوى وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) مقارنةً بأجهزة Mac السابقة، فإن تعزيز الأداء الفعلي سيعتمد على حالات الاستخدام المحددة لديك. ومع ذلك، من الآمن أن نقول إن جهاز MacBook Pro الجديد عبارة عن جهاز قوي يمكنه التعامل مع المهام الصعبة بسهولة.

2. كيف يمكن مقارنة شاشة جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة بالموديلات السابقة؟

تعد شاشة ProMotion وشاشة mini-LED لجهاز MacBook Pro الجديد استثنائية، حيث توفر ألوانًا نابضة بالحياة وتباينًا محسنًا وحركة أكثر سلاسة. إنها ترقية ملحوظة عن الموديلات السابقة وتعزز تجربة المشاهدة الشاملة.

3. ما هي فوائد الدمج في جهاز Mac واحد؟

يمكن أن يساعد الدمج في جهاز Mac واحد في تبسيط سير عملك، وتقليل تعقيد إدارة الأجهزة المتعددة، والتأكد من وجود جميع ملفاتك وتفضيلاتك وتطبيقاتك في مكان واحد. يمكن أن يعزز الإنتاجية ويجعل من السهل البقاء منظمًا.

4. هل يقلل اللون الأسود لجهاز MacBook Pro من بصمات الأصابع حقًا؟

في حين أن الطلاء الأسود لجهاز MacBook Pro يحتوي على ختم أنودة محسّن لتقليل بصمات الأصابع، إلا أن فعاليته قد تختلف من شخص لآخر. ومع ذلك، فهو يوفر مقاومة أفضل للتلطخ مقارنة ببعض خيارات الألوان الأخرى.

مصادر:

- موقع أبل الرسمي: [www.apple.com](https://www.apple.com)