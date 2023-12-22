أحدث مفهوم لبورشه هو السيارة الكهربائية الفائقة

في إنجاز هندسي رائع، قام الأخوان بريدان من مختبر Oil Stain Lab بجنوب كاليفورنيا بتحويل حلم طفولتهم إلى حقيقة من خلال إنشاء مشروع Half11. مستوحاة من فكرة الجمع بين بورش 911 وIndyCar، شرعوا في عملية تستغرق عدة سنوات لبناء سيارة أحلامهم.

على الرغم من أن الهدف الأصلي كان إنشاء مزيج من 911 وIndyCar، إلا أن النتيجة النهائية تذكرنا بسيارة Can Am أو سيارة Targa Florio 908/3 المهيمنة. لقد شمل تحويل هيكل 912 القديم الصدئ إلى هذه الآلة القوية تعديلات واسعة النطاق، لدرجة أن السيارة لم تعد تشبه سيارة 911 بعد الآن، باستثناء بعض الميزات التي يمكن التعرف عليها مثل المصابيح الأمامية المستقيمة وقمم الرفارف.

كان لعشاق السيارات الشهير روب دهم شرف كونه الشخص الرابع الذي يقود هذه السيارة الاستثنائية. في حلقة حديثة من برنامجه Top Gear على YouTube، American Tuned، شارك داهم حماسه للسيارة وقدم للمشاهدين نظرة حصرية من وراء الكواليس على إنشائها.

في حين قد يجادل البعض بأن محرك بورشه ذو الست أسطوانات كان سيكون الخيار الأمثل، فقد اختار الأخوان بريدان محرك شيفروليه V8 القائم على LS، مصممين على خلق تجربة سمعية وقيادة فريدة من نوعها. وأشاد دهم بجهودهم في جعل محرك LS يبدو وكأنه لم يتم صنعه على الإطلاق.

يعد مشروع Half11 بمثابة شهادة على تفاني الأخوين وشغفهما بالابتكار في مجال السيارات. يعد الفيديو الذي يعرض إبداعاتهم أمرًا لا بد منه لأي متحمس للسيارات. من تصميمها المذهل إلى أدائها المبهج، تمثل هذه السيارة الكهربائية الفائقة حقبة جديدة في هندسة السيارات. سواء كنت من محبي بورشه أو ببساطة تقدر التكنولوجيا الرائدة، فإن مشروع Half11 هو تحفة حقيقية تدفع حدود ما هو ممكن في عالم السيارات.