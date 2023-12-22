نيكي هيلي تقدم نهجا جديدا للسباق الرئاسي الجمهوري

تتخذ المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هيلي نهجا فريدا في حملتها من خلال الإشادة بالرئيس السابق دونالد ترامب لسياساته بينما تنأى بنفسها أيضا عن الفوضى التي غالبا ما تتبعه. وفي حديثها خلال فعالية انتخابية في ولاية أيوا، أكدت هيلي أنها تريد التركيز على القضايا وتجنب الهجمات الشخصية، على عكس أسلوب حملة ترامب.

وتحظى هيلي، سفيرة الأمم المتحدة السابقة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، بدعم الناخبين الذين يقدرون نهجها الإيجابي والموجه نحو القضايا. وأشاد سام ويلز، أحد سكان ولاية أيوا والذي شارك لأول مرة في التجمع الانتخابي للحزب الجمهوري، بهيلي لأنها لم تكن شخصية ولمناقشتها كيفية حل مشاكل البلاد. وقالت ويلز: "كونها امرأة، فإنها تجلب منظوراً مختلفاً لكيفية مهاجمة المشاكل".

وبينما يواصل ترامب تقدمه في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني وفي ولاية أيوا، تعمل هيلي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس على سد الفجوة. وفي متوسط ​​استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة Real Clear Politics في ولاية أيوا، حصل ترامب على 47.3%، مقابل 18.7% لديسانتيس، و15.7% لهايلي. وبالمثل، أظهر موقع FiveThirtyEight.com حصول ترامب على 45.9%، وDeSantis على 19.7%، وهيلي على 17.5%.

ولاقى نهج هيلي في الحملة صدى لدى العديد من الناخبين الذين سئموا الفوضى والانقسام في السياسة. إنها تقدم منظورًا جديدًا وتركز على الحلول، وهو ما يثبت أنه جذاب لأولئك الذين يسعون إلى التغيير الإيجابي. ومع اقتراب أول مؤتمر حزبي للجمهوريين في ولاية أيوا، أصبح المؤيدون مثل ويلز أكثر ثقة في اختيارهم لدعم هيلي.

ومع تركيزها على السياسة والحوار البناء، تقدم هيلي نفسها كبديل واعد لأسلوب الحملة التقليدي. ومع بدء السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان نهج هيلي قادراً على تحدي مكانة ترامب كمرشح متقدم واجتذاب المزيد من الدعم من الناخبين الذين يبحثون عن مرشح قادر على توحيد الحزب والبلاد.