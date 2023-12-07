تنبيه بشأن سرقة الهوية: يكشف اختراق 23andMe ملايين الملفات الشخصية للمستخدمين

ملخص: أدى الهجوم الإلكتروني الأخير إلى اختراق ما يقرب من سبعة ملايين ملف تعريف مستخدم من شركة الاختبارات الجينية 23andMe. سمح الاختراق، الذي أثر على حوالي 0.1% (14,000) من حسابات مستخدمي الشركة، للمتسللين بالوصول إلى معلومات حساسة مثل تقارير النسب والرموز البريدية وسنوات الميلاد. واستهدف المتسللون أيضًا ميزة DNA Relatives، حيث تمكنوا من الوصول إلى حوالي 5.5 مليون ملف شخصي ومجموعة فرعية من معلومات شجرة العائلة لـ 1.4 مليون ملف تعريف لأقارب DNA. ويشير هذا الاختراق إلى حالة أخرى من وقوع الشركات الأمريكية الكبرى ضحية للقراصنة، حيث يتجاوز العدد الفعلي للأفراد المتضررين التقارير الأولية بكثير. استخدم المتسللون تقنية تُعرف باسم حشو بيانات الاعتماد، باستخدام أسماء المستخدمين وكلمات المرور المعاد استخدامها من مواقع الويب الأخرى للوصول غير المصرح به إلى حسابات عملاء 23andMe.

ردًا على الهجوم، أجرت 23andMe تحقيقًا شاملاً بمساعدة خبراء الطب الشرعي الخارجيين. وهم الآن بصدد إخطار العملاء المتأثرين وفقًا لما يقتضيه القانون. ولتعزيز إجراءات أمن البيانات، اتخذت الشركة العديد من الخطوات الاستباقية، بما في ذلك تكليف جميع العملاء الحاليين بإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم وتنفيذ التحقق من خطوتين لكل من العملاء الجدد والحاليين.

ويسلط هذا الاختراق الضوء على المخاطر والتحديات المستمرة التي نواجهها في العصر الرقمي، حيث تصبح البيانات الشخصية عرضة بشكل متزايد للاستغلال من قبل مجرمي الإنترنت. مع تقدم التكنولوجيا، يجب على الأفراد والمنظمات أن يظلوا يقظين في حماية المعلومات الحساسة. يعد هذا الحادث بمثابة تذكير للمستخدمين بضرورة تحديث كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام، وتجنب إعادة استخدامها عبر منصات متعددة، وتمكين إجراءات أمنية إضافية مثل التحقق بخطوتين كلما أمكن ذلك.

ومن الأهمية بمكان أن تستمر الشركات في الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني القوية، واستخدام أحدث التقنيات واعتماد أفضل الممارسات للتخفيف من مخاطر الوصول غير المصرح به وانتهاكات البيانات. ومن خلال إعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم وأمن البيانات، يمكن للمؤسسات الحفاظ على ثقة عملائها ومواجهة مشهد التهديدات المتطور باستمرار بشكل فعال.