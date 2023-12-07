برنامج تجديد التأشيرة الأمريكية الجديد يستثني المُعالين، مما يترك الشركات في حالة من الإحباط

ملخص: سيتمكن الآلاف من حاملي تصاريح العمل الهندية في الولايات المتحدة من تجديد تأشيراتهم دون مغادرة البلاد، وذلك بفضل برنامج تجريبي جديد يهدف إلى تبسيط عملية تجديد تأشيرات H-1B. ومع ذلك، فإن البرنامج لن ينطبق إلا على حاملي تأشيرة H-1B الرئيسيين ويستثني من يعولهم، الأمر الذي أثار القلق بين أولئك الذين لديهم عائلات في أمريكا. في حين أن هذا يُنظر إليه على أنه خطوة إيجابية للموظفين الأفراد، إلا أن منظمات الأعمال وأعضائها يدعون إلى نطاق أوسع في المستقبل، ويدعوون على وجه التحديد إلى إدراج مُعالين H-4. وتخطط وزارة الخارجية لإصدار 20,000 ألف تأشيرة للمواطنين الأجانب الموجودين بالفعل داخل البلاد على مدى ثلاثة أشهر تبدأ في ديسمبر/كانون الأول.

من المؤكد أن البرنامج التجريبي الجديد الذي يسمح لحاملي تصاريح العمل بتجديد تأشيراتهم أثناء بقائهم في الولايات المتحدة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لآلاف المهنيين الهنود. ومع ذلك، فإن استبعاد المُعالين من برنامج التجديد قد ترك العديد من الشركات تشعر بخيبة الأمل والقلق على موظفيها الذين لديهم عائلات.

أثار قرار وزارة الخارجية بإدراج حاملي تأشيرات H-1B الرئيسيين فقط في البرنامج التجريبي دعوة لنطاق أوسع في المستقبل. تحث منظمات الأعمال وأعضاؤها وزارة الخارجية على النظر في إدراج المُعالين من فئة H-4، حيث إنها تتوسع أو تتحول إلى مبادرة دائمة.

تم اقتراح البرنامج التجريبي في فبراير وتم الإعلان عنه رسميًا في سبتمبر، خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للولايات المتحدة. وبموجب النظام الحالي، يجب على حاملي التأشيرات الانتظار لمدة 130 يومًا في المتوسط ​​أو 6-8 أسابيع للحصول على موعد للحصول على التأشيرة في وطنهم، مما يجعل السفر الدولي صعبًا دون تجديد التأشيرة كل ثلاث سنوات.

ومن خلال البرنامج الجديد، تخطط وزارة الخارجية لإصدار 20,000 ألف تأشيرة للمواطنين الأجانب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة على مدى ثلاثة أشهر، بدءًا من ديسمبر/كانون الأول. سيتم منح غالبية هذه التأشيرات للمواطنين الهنود، نظرًا لوضعهم كأكبر مجموعة من العمال المهرة في الولايات المتحدة.

الهدف من البرنامج هو تسريع عملية تجديد التأشيرة للمسافرين الهنود، مما يسمح لهم بتأمين المواعيد بسرعة أكبر وتجنب الحاجة إلى العودة إلى الهند أو أي مكان آخر للحصول على موعد للحصول على التأشيرة. سيؤدي هذا أيضًا إلى تحرير الموارد للبعثات الأمريكية في الهند، حيث يمكنها التركيز بشكل أكبر على معالجة طلبات التأشيرة الجديدة.

في حين أن البرنامج التجريبي الحالي يوفر بعض الراحة لحاملي تأشيرات H-1B من الأفراد، فإن المخاوف التي أثارتها الشركات تسلط الضوء على الحاجة إلى نهج أكثر شمولاً يأخذ في الاعتبار رفاهية المُعالين أيضًا. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان البرنامج التجريبي سيتطور لتلبية هذه المتطلبات في المستقبل.