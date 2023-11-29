لعبة Guild Wars 2 تطلق العنان للنسخة التجريبية الموسعة من كفاءة استخدام الأسلحة

يا لاعبين Guild Wars 2، ابتهجوا! أصبح الإصدار التجريبي الموسع لكفاءة الأسلحة الذي طال انتظاره مفتوحًا الآن، مما يوفر للمختبرين الفرصة للتعمق في العالم المثير لخيارات البناء الإضافية. توقع رؤية ساحرين يحملون بنادق ومستحضري الأرواح يلوحون بالسيوف كما لم يحدث من قبل. ولكن هذا ليس كل شيء، فالإصدار التجريبي يشتمل على عدد كبير من خيارات الأسلحة الجديدة والمهارات لجميع المهن التسع.

تم تصميم هذا الإصدار التجريبي لتوسيع خيارات البناء وملء الفجوات في استراتيجيات اللعب القابلة للتطبيق، ومن المتوقع أن يحدث ثورة في الطريقة التي يتعامل بها اللاعبون مع القتال. سيظل الإصدار التجريبي مفتوحًا حتى الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في الثالث من ديسمبر، مما يمنح كل شخص لديه حساب صالح الفرصة لتجربة أنماط الأسلحة الجديدة. للمشاركة، ما عليك سوى إنشاء شخصية بأي مهنة والغوص في العالم المفتوح، أو المشاركة في لعبة PvP منظمة، أو المغامرة في محتوى مجموعة Fractals of The Mists الصعبة.

أثناء الإصدار التجريبي، يتم تشجيع اللاعبين على ترك تعليقاتهم في سلاسل رسائل منتدى التعليقات المخصصة لكل مهنة. يتوقع فريق GW2 بفارغ الصبر اكتشاف ما يقدره اللاعبون وما لا يقدرونه في الخيارات الجديدة. ستلعب مدخلاتك دورًا حاسمًا في تشكيل التنفيذ النهائي لهذه الإضافات المثيرة.

استعد لـ Guild Wars 2: Secrets of the Obscure، الإصدار الذي سيقدم خيارات جديدة لإتقان الأسلحة. باعتباره التحديث الرئيسي الثاني للتوسيع، يعد هذا الإصدار القادم بالارتقاء باللعبة إلى آفاق جديدة. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن امتلاك التوسعة سيكون ضروريًا للاستمتاع الكامل بجميع الخيارات الجديدة المذهلة.

وكدليل على التزامهم بإرضاء اللاعبين، أصدر فريق Guild Wars 2 أيضًا تحديثًا جديدًا للعبة المباشرة. يمكن للاعبين أن يتوقعوا جولة من تغييرات التوازن، بالإضافة إلى تعديلات على المحتوى المتعلق بمتطلبات وأهداف Secrets of the Obscure. للحصول على قائمة مفصلة بالتغييرات، تأكد من مراجعة ملاحظات التصحيح على الموقع الرسمي للعبة Guild Wars 2.

لذا، استعد واستكشف النسخة التجريبية الموسعة من كفاءة الأسلحة، واستعد للمستقبل المثير الذي ينتظرك في Guild Wars 2: Secrets of the Obscure!

الأسئلة الشائعة

س: إلى متى سيظل الإصدار التجريبي الموسع لكفاءة الأسلحة مفتوحًا؟

ج: سيكون الإصدار التجريبي مفتوحًا حتى الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في الثالث من ديسمبر.

س: من يمكنه المشاركة في النسخة التجريبية؟

ج: جميع لاعبي Guild Wars 2 الذين لديهم حسابات في وضع جيد مدعوون للانضمام إلى النسخة التجريبية.

س: هل ستكون خيارات الأسلحة الجديدة متاحة لجميع المهن؟

ج: نعم، جميع المهن التسع ستحصل على خيار سلاح جديد واحد على الأقل.

س: ما هو الغرض من النسخة التجريبية؟

ج: يهدف الإصدار التجريبي إلى جمع تعليقات اللاعبين وتحديد أي تغييرات أو تحسينات ضرورية قبل الإصدار النهائي.

س: هل أحتاج إلى امتلاك التوسعة للوصول إلى خيارات الأسلحة الجديدة؟

ج: نعم، للاستمتاع الكامل بجميع الخيارات الجديدة، ستحتاج إلى امتلاك Guild Wars 2: Secrets of the Obscure.