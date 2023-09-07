Bungie يترك العصافير مفعلة في الراية الحديدية للعبة Destiny 2

في حادث مؤسف وقع مؤخرًا، نسي مطورو Destiny 2 Bungie عن طريق الخطأ تعطيل Sparrows في وضع Iron Banner الخاص باللعبة، مما أدى إلى موجة من عمليات القتل على طريق Guardian داخل ساحة PvP. يتيح وضع Iron Banner، وهو وضع تنافسي محدود المدة، للاعبين التنافس ضد بعضهم البعض للحصول على أسلحة ودروع خاصة. ومع ذلك، هذه المرة، قام Bungie عن غير قصد بتمكين Sparrows، وهي وسيلة النقل الخاصة بـ Guardian، في الوضع.

العصافير في Destiny 2 هي مركبات تسمح للاعبين باجتياز مناطق الدوريات بسرعة وحتى إلحاق الضرر بالأعداء إذا اصطدموا بها بسرعات عالية. لسوء الحظ، هذا يعني أنه في لعبة Iron Banner، يمكن للاعبين استخدام عصافيرهم لإطلاق النار على زملائهم من الحراس، مما يؤدي إلى بعض المواجهات الفوضوية وغير المتوقعة.

في حين أن Destiny 2 معروفة في المقام الأول بأنشطة PvE، فإن PvP تلعب دورًا مهمًا في تجربة اللعبة الشاملة. يعد Iron Banner أحد الأحداث التي يقدمها Bungie بشكل دوري لتسليط الضوء على وضع PvP. مع التضمين العرضي للعصافير في Iron Banner، أصبحت معارك حماية الأصناف النباتية المكثفة بالفعل أكثر فوضوية حيث استخدم اللاعبون مركباتهم كأسلحة فتاكة.

يوجد مجتمع قوي قائم على المهارات في لعبة PvP داخل Destiny 2، وتعد Iron Banner فرصة للاعبين لعرض أسلوب لعبهم بالأسلحة النارية واستخدامهم لقدراتهم. ومع ذلك، فإن وجود العصافير سمح بديناميكية جديدة حيث يمكن للاعبين استخدام المركبات الضالة لإرسال خصومهم بسرعة.

قام Bungie على الفور بمعالجة المشكلة وقام بتعطيل Sparrows في وضع Iron Banner بعد إدراك الرقابة. يمكن للاعبين الآن أن يتوقعوا المشاركة في معارك بالأسلحة النارية دون التهديد بالتعرض للدهس بشكل غير متوقع.

مصادر:

– ليام هو، “Bungie يُمكّن Iron Banner عن طريق الخطأ مع تطور”، 7 سبتمبر 2023، GamingRadar