ملخص: حُكم على أريون كورتاج، الهاكر البالغ من العمر 18 عامًا والمعروف باسم "A.K"، بالسجن لأجل غير مسمى في مستشفى السجن بتهمة تسريب 90 مقطع فيديو للعبة "GTA VI" المرتقبة في عام 2022. على الرغم من ذلك، وحجج دفاعه بأن التسريب لم يسبب ضررًا كبيرًا، أكد القاضي على الضحايا الحقيقيين والأضرار الناجمة عن أنشطة القرصنة السابقة لكورتاج. كلف هذا الحادث Rockstar Games ملايين الدولارات وآلاف ساعات العمل. وسيظل كورتاج، المصاب بالتوحد، في الحبس حتى لا يعتبر خطراً على ارتكاب المزيد من الجرائم.

في تحول صادم للأحداث، تم الحكم على آريون كورتاج، الهاكر سيء السمعة، بتهمة تسريب مقاطع فيديو سرية للعبة القادمة “GTA VI”. تم تأكيد مقاطع الفيديو المسربة، التي كشفت عن تفاصيل مهمة حول اللعبة، من خلال الإصدار الأخير للمقطورة الرسمية في 5 ديسمبر.

كان كورتاج، المعروف أيضًا باسم "A.K"، عضوًا رئيسيًا في مجموعة القرصنة Lapsus$، المسؤولة عن اختراق العديد من الشركات المعروفة، بما في ذلك Microsoft وUber وNvidia. وبعد اقتحامه الأخير لخوادم روكستار، ألقت شرطة لندن القبض عليه ثم أطلق سراحه بكفالة. وفي مواجهة المخاوف الأمنية، تم وضع كورتاج تحت الحماية وتم تعيينه للإقامة في أحد الفنادق، حيث مُنع من الوصول إلى الإنترنت.

وباستخدام الهاتف الذكي ولوحة المفاتيح والماوس وجهاز Amazon Fire Stick المتصل بالتلفزيون في غرفته فقط، تمكن كورتاج من اختراق نظام مطور الألعاب الذي يقع مقره في نيويورك. ونتيجة لذلك، شهدت Rockstar Games واحدة من أكبر التسريبات في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو، حيث قام المتسلل، الذي يستخدم اسم المستخدم "TeaPotUberHacker"، بمشاركة الكود المصدري للعبة "Grand Theft Auto" المستقبلية علنًا في أحد المنتديات. بالإضافة إلى ذلك، قام بتسريب 90 مقتطفًا من اللعبة المرتقبة، وكشف عن تفاصيل وتسلسلات لم يسبق لها مثيل.

تسبب التسرب في أضرار مالية وتشغيلية كبيرة لشركة Rockstar Games، مما كلف الشركة ما يقدر بنحو 5 ملايين دولار وآلاف ساعات العمل. وعلى الرغم من حجج فريق دفاع كورتاج بأن التسريب لم يسبب ضررًا جسيمًا، أكد القاضي على الضحايا الحقيقيين والأضرار الجسيمة الناجمة عن هجمات القراصنة السابقة على الأفراد والشركات.

بسبب مرض التوحد الحاد الذي يعاني منه كورتاج، اعتبر غير مؤهل للمثول أمام المحكمة وحُكم عليه في مستشفى السجن حتى لم يعد يعتبر تهديدًا. أشارت تقييمات الصحة العقلية التي تم تقديمها خلال جلسة النطق بالحكم إلى أن كورتاج ظل متحمسًا للغاية للعودة إلى أنشطة الجرائم الإلكترونية. علاوة على ذلك، وصفت تقارير عديدة حوادث عنف وأضرار في الممتلكات أثناء احتجازه.

ولحسن الحظ، فإن التسريب لم يعيق تطوير لعبة “GTA VI”، إذ تمكنت شركة Rockstar Games من إصدار العرض الترويجي المرتقب في الموعد المحدد. ومع ذلك، فإن الحادث بمثابة تذكير صارخ بالتحديات المستمرة التي تواجهها الشركات في حماية ملكيتها الفكرية ضد المتسللين المصممين مثل كورتاج.