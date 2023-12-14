Netflix تضيف ثلاثية GTA إلى مكتبة الألعاب الخاصة بها

أضافت Netflix إضافة كبيرة إلى قسم الألعاب الخاص بها من خلال حصولها على ثلاثة ألقاب مميزة من سلسلة Grand Theft Auto. بدءًا من اليوم، سيتمكن مشتركو Netflix من الوصول إلى GTA 3 وVice City وSan Andreas في نسختهم المحمولة من الإصدار النهائي. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة Netflix لتوسيع عروض ألعابها وتلبية الطلب المتزايد من اللاعبين.

في حين أن Rockstar عرضت هذه الألعاب سابقًا لعدد محدود من أعضاء GTA+، فقد أتاحتها Netflix الآن لجميع مشتركيها القياسيين دون أي تكلفة إضافية. هذه بلا شك فرصة مثيرة للجماهير لإعادة زيارة هذه الألعاب الكلاسيكية واستعادة الحنين المرتبط بـ Liberty City وVice City وSan Andreas.

لا تعد إضافة هذه الألعاب متعة لمشتركي Netflix الحاليين فحسب، بل إنها أيضًا خطوة ذكية لجذب مستخدمين جدد إلى النظام الأساسي. مع إدراج ثلاثية GTA المشهورة للغاية، تُظهر Netflix التزامها بتوفير تجربة ألعاب متنوعة بشكل متزايد.

علاوة على ذلك، فإن هذا التوسع هو مجرد البداية لألعاب Netflix. تخطط المنصة لدمج المزيد من عناوين الألعاب، بما في ذلك الألعاب الحصرية مثل Hades، المقرر إصدارها في عام 2024 لنظام التشغيل iOS، وغيرها من الألعاب التي نالت استحسان النقاد مثل Death's Door وKatana Zero. يعد هذا التوسع التدريجي لمكتبة ألعاب Netflix بمستقبل مشرق لعشاق الألعاب على المنصة.

للوصول إلى ألعاب Netflix، يمكن للمستخدمين ببساطة تسجيل الدخول إلى حساب Netflix الخاص بهم من خلال تطبيق Netflix، أو متجر تطبيقات Apple، أو متجر Google Play. سيحتاجون إلى اشتراك Netflix نشط وجهاز iPhone يعمل بنظام iOS 16.0 أو أحدث وشريحة A12 أو هاتف ذكي يعمل بنظام Android.

لذا، سواء كنت من محبي أجواء ميامي في Vice City، أو أجواء نيويورك في GTA 3، أو خلفية سان أندرياس في لوس أنجلوس، فمن المؤكد أن هذا التحديث من Netflix سيوفر لك ساعات من الترفيه ولحظات الحنين.