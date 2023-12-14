تعلن Netflix عن إطلاق الإصدار النهائي من GTA Trilogy للأجهزة المحمولة

كشفت Netflix أنها ستجلب الإصدار النهائي من GTA Trilogy إلى نظامها الأساسي لأجهزة Android و iOS. تتضمن الحزمة ثلاثة ألقاب كلاسيكية - Grand Theft Auto 3، وGrand Theft Auto Vice City، وGrand Theft Auto San Andreas - والتي تمت إعادة صياغتها جميعًا للحصول على تجربة لعب أفضل.

على الرغم من أنه كان من المقرر أن يكون تاريخ الإصدار الرسمي هو 14 ديسمبر 2023، فقد يرى بعض المستخدمين تاريخًا مختلفًا اعتمادًا على منطقتهم الزمنية. ومع ذلك، قدمت Netflix روابط للمستخدمين للتحقق من تاريخ إصدار GTA Trilogy الدقيق وفقًا لموقعهم.

وأفضل ما في الأمر هو أن أعضاء Netflix يمكنهم الوصول إلى الإصدار النهائي لـ GTA Trilogy دون أي تكلفة إضافية. يمكن لغير المشتركين الاشتراك للحصول على اشتراك والوصول إلى هذه العناوين على الفور.

بالنسبة لمستخدمي أندرويد، اللعبة متوافقة مع أحدث الأجهزة. ومع ذلك، يحتاج مستخدمو iOS إلى التأكد من أن أجهزتهم متوافقة مع اللعبة. قدمت Netflix قائمة بأجهزة iOS المتوافقة مع GTA Trilogy.

مع إضافة ثلاثية GTA إلى منصتها، تخطو Netflix خطوة كبيرة نحو مستقبل الألعاب. يمكن لعشاق السلسلة الآن الاستمتاع بهذه العناوين الكلاسيكية على أجهزتهم المحمولة، مما يؤدي إلى توسيع عروض ألعاب Netflix.

مع استمرار انتشار شائعات GTA 6 على PS5 Pro ومع الإصدار الأخير من Chop Shop DLC لـ Grand Theft Auto Online، إنه وقت مثير لمحبي سلسلة GTA. إن إطلاق GTA Trilogy Definitive Edition على Netflix يضيف فقط إلى الترقب للدفعة التالية في الامتياز.