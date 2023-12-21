تحديث GTA Online Christmas يعيد Gooch

لقد وصل آخر تحديث لعيد الميلاد في GTA Online، واللاعبون متحمسون لاستكشاف جميع الإضافات الجديدة والأحداث محدودة الوقت. ومن أبرز مميزات التحديث عودة الشخصية سيئة السمعة المعروفة باسم Gooch. كان اللاعبون ينتظرون بفارغ الصبر عودة Gooch، والآن لديهم الفرصة لتحديد موقع هذا التهديد والقضاء عليه.

على عكس المواجهات السابقة مع Gooch، يجب على اللاعبين الآن اتباع مجموعة من الخطوات لتحفيز ظهور هذه الشخصية الشبيهة بالقرد. أولاً، تأكد من وجود لاعبين اثنين على الأقل في الردهة. بعد ذلك، احمل بعض المال والوجبات الخفيفة في مخزونك لجذب Gooch. أخيرًا، انتظر بصبر في الردهة لمدة 48 دقيقة تقريبًا في الوقت الفعلي.

بمجرد استيفاء الشروط، سيظهر Gooch فجأة أمام اللاعبين، ويسرق منهم أموالهم ووجباتهم الخفيفة. الهدف هو مطاردة Gooch والقضاء عليه بأي وسيلة ضرورية. يمكن للاعبين استخدام GTA Online Snowball Launcher للقضاء على هذه الشخصية المراوغة.

ستكافئ هزيمة Gooch اللاعبين بأموالهم المسروقة ووجباتهم الخفيفة، بالإضافة إلى بدلة كاملة نادرة يمكن ارتداؤها أثناء معارك كرة الثلج في اللعبة. ومع ذلك، يجب على اللاعبين التصرف بسرعة، حيث أن حدث Gooch متاح فقط لفترة محدودة، على غرار مقتنيات رجال الثلج في GTA Online.

لذا استعد واستعد لمطاردة Gooch في تحديث عيد الميلاد المثير لـ GTA Online!