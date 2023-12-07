معجبو Cyberpunk 2077 يلاحظون أوجه التشابه بين GTA 6 ولعبتهم المفضلة

في تحول مفاجئ للأحداث، لاحظ عشاق لعبة Cyberpunk 2077 أوجه التشابه بين العرض الترويجي للعبة Grand Theft Auto 6 الذي تم إصداره حديثًا ولعبتهم المحبوبة. يعرض المقطع الدعائي للعبة GTA 6، والذي تم تسريبه قبل يوم واحد من العرض الأول المقرر، بطلين مزدوجين يدعى لوسيا وجيسون. ومع ذلك، فإن مظهر جيسون هو الذي لفت انتباه لاعبي Cyberpunk 2077.

أشار العديد من اللاعبين على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن جيسون يحمل تشابهًا صارخًا مع شخصية V الذكورية من Cyberpunk 2077. واقترح أحد المستخدمين بطريقة فكاهية أن جيسون سيترك لوسيا، ويغير اسمه إلى فنسنت، ويتوجه إلى Night City، مع الإشارة إلى موقع رئيسي. في لعبة Cyberpunk. قام آخرون أيضًا بمقارنة صور جيسون والذكر V جنبًا إلى جنب، مما سلط الضوء على التشابه بين الشخصيتين.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الملاحظات أثارت مناقشات وميمات داخل مجتمع الألعاب. حتى أن بعض اللاعبين ذهبوا إلى حد إنشاء صور مجمعة، وعرض الزوجين المجرمين Jason وLucia جنبًا إلى جنب مع الذكر V وأحد اهتماماته الرومانسية المحتملة في Cyberpunk 2077. ومن الصعب تجاهل أوجه التشابه.

على الرغم من أوجه التشابه، تجدر الإشارة إلى أن العرض الترويجي للعبة GTA 6 كان منتظرًا بشدة من قبل المعجبين وقد حطم بالفعل الأرقام القياسية من حيث عدد المشاهدات. يقدم المقطع الدعائي لمحة عن تصوير Rockstar لميامي، مدينة فايس، وهو مليء بالتفاصيل المعقدة والإشارات إلى أحداث الحياة الواقعية.

بينما أصيب لاعبو الكمبيوتر الشخصي بخيبة أمل بسبب عدم التضمين في إعلان تاريخ الإصدار، إلا أن التسريب وما تلا ذلك من مخالفات المحتوى وعمليات الإزالة قد خفف أيضًا من الإثارة المحيطة بالمقطع الدعائي. ومع ذلك، مع انتظار أكثر من 100 مليون مشاهد بفارغ الصبر إصدار Grand Theft Auto 6، يبدو أن القاعدة الجماهيرية لهذه اللعبة الشهيرة لا تزال قوية.

مع استمرار مجتمعي GTA وCyberpunk في التكهن ومشاركة ملاحظاتهم، فمن الواضح أن هذا الارتباط غير المتوقع بين اللعبتين قد أثار محادثة فريدة داخل عالم الألعاب.