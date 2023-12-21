Grand Theft Auto VI: المشجعون يتكهنون بأبطال جدد

ملخص: مع إصدار العرض الترويجي للعبة Grand Theft Auto VI، كان المشجعون يتكهنون حول هوية بطلي اللعبة الجديدين. في حين أن Rockstar لم تكشف بعد عن الممثلين الذين يقفون وراء الشخصيات، فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بادعاءات من مختلف الأفراد الذين يعتقدون أنهم يلعبون أدوار البطولة.

بعد ظهور المقطع الدعائي لأول مرة، انتشرت شائعات مفادها أن اللعبة ستقدم شخصيتين جديدتين: جيسون ولوسيا، اللذين سيحاكيان الثنائي بوني وكلايد سيئ السمعة. على الرغم من عدم صدور الإعلان الرسمي بشأن الممثلين، فقد توجه العديد من الأشخاص إلى Twitter ومنصات أخرى لتأكيد مشاركتهم في العنوان المرتقب.

نشر أحد حسابات تويتر، الذي يدعي أنه لوسيا "الحقيقية" من GTA VI، مقطع فيديو يظهر امرأة تدعى Lucia Echeverría تدخل متجرًا بينما عرفها المارة بحماس على أنها بطلة اللعبة. تم تعليق الفيديو باستخدام لغة مثيرة وتضمن علامات تصنيف GTA VI. ومع ذلك، سرعان ما تم الكشف عن أن الفيديو كان مجرد خدعة وأن Echeverría هي عارضة أزياء على Instagram تدعى jaelanijade.

هذه الحادثة ليست سوى مثال واحد على الادعاءات المثيرة للاهتمام التي ظهرت منذ إصدار العرض الترويجي للعبة GTA VI. في العاشر من ديسمبر، طالب شخص يُعرف باسم "Florida Joker" بمبلغ كبير من المال من شركة Rockstar، متهمًا إياهم بسرقة صورته الخاصة باللعبة.

بينما ينتظر المشجعون بفارغ الصبر المزيد من الإعلانات من Rockstar، فمن الواضح أن الترقب المحيط بـ Grand Theft Auto VI قد وصل بالفعل إلى آفاق جديدة. في حين أن الهويات الحقيقية لجيسون ولوسيا لا تزال مجهولة، إلا أن التكهنات والمحادثات عبر الإنترنت تستمر في إثارة الإثارة والمكائد بين مجتمع الألعاب.