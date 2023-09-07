GTA VI: كل ما نعرفه حتى الآن

أصبحت لعبة Grand Theft Auto VI، التي تجري أحداثها في مدينة Vice City الشهيرة، واحدة من أكثر الألعاب المرتقبة في مجتمع الألعاب. في حين أن Rockstar Games التزمت الصمت بشأن التفاصيل، فقد أعطتنا التسريبات والشائعات بعض الأفكار حول ما يمكن أن نتوقعه من الدفعة القادمة من الامتياز.

قام أحد الحسابات على تويتر، @GTA6VIDEOS، بتحليل لقطات اللعب المسربة بدقة ومقارنتها بمواقع في ميامي، والتي تعتمد عليها مدينة Vice City. تم العثور على العديد من أوجه التشابه، مما يؤكد أن أحداث GTA VI تدور أحداثها بالفعل في Vice City. ومع ذلك، يمكن للمشجعين أن يتوقعوا عالمًا أكبر بكثير وأكثر اتساعًا من العالم الذي شوهد سابقًا في لعبة 2002.

تشير الشائعات إلى أنه بالإضافة إلى Vice City، ستتاح للاعبين الفرصة لاستكشاف بلدات ومدن متعددة. وفي حين أن التفاصيل لا تزال نادرة، فإن احتمال وجود نطاق أوسع من البيئات للتنقل فيها أمر مثير بالتأكيد.

أما بالنسبة لتاريخ إصدار GTA VI، فقد كان المشجعون ينتظرون الأخبار الرسمية بفارغ الصبر منذ عام 2013. وتشير التكهنات إلى احتمال إصدارها في عام 2023، ولكن بالنظر إلى تاريخ التأخير والطبيعة السرية لألعاب Rockstar، فقد يكون من الحكمة عدم الحصول على متفائل للغاية حتى الآن.

في غضون ذلك، سيستمر محبو السلسلة في البحث في كل جزء من المعلومات وترقب أي إعلانات رسمية من Rockstar Games. مع وجود Vice City كخلفية، تعد GTA VI بتقديم تجربة عالم مفتوح غامرة يتوقعها المشجعون من الامتياز.

المصادر: حساب تويتر @GTA6VIDEOS