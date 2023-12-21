هاكر محفوف بالمخاطر يتلقى حكمًا بالسجن مدى الحياة في المستشفى بتهمة تسريب Grand Theft Auto (GTA) 6

وجد الهاكر الشاب والموهوب، أريون كورتاج، نفسه في الجانب الخطأ من القانون بعد تسريب المحتوى الحصري للعبة المرتقبة، Grand Theft Auto (GTA) 6. الهاكر البالغ من العمر 18 عامًا، والذي كان عضوًا رئيسيًا في تم الآن الحكم على مجموعة الجرائم الإلكترونية الدولية المسماة Lapsus $، بالاستشفاء مدى الحياة في منشأة شديدة الحراسة.

طوال فترة القرصنة، استهدفت عصابة Lapsus$ عمالقة التكنولوجيا مثل Uber وNvidia وRockstar Games، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة تصل قيمتها إلى ما يقرب من 10 ملايين دولار. وأشار القاضي إلى مهارات كورتاج ورغبته الراسخة في ارتكاب جرائم إلكترونية كأسباب للعقوبة القاسية، مما يسلط الضوء على الخطر المحتمل الذي يشكله على الجمهور.

وقد علمت المحكمة بسلوك كورتاج العنيف أثناء احتجازه، حيث تم الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابات والأضرار في الممتلكات. وكشف تقييم الصحة العقلية الذي تم إجراؤه كجزء من جلسة النطق بالحكم أن كورتاج أعرب عن رغبة قوية في العودة إلى أنشطة الجرائم الإلكترونية في أقرب وقت ممكن، مما يدل على حافزه العالي.

وعلى الرغم من مصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، تمكن كورتاج من اختراق نظام Rockstar Games، المسؤول عن تطوير GTA، باستخدام Amazon Firestick، وتلفزيون الفندق، والهاتف المحمول. أدت موجة القرصنة الجريئة إلى عواقب مالية وخيمة على Rockstar Games، حيث بلغ إجمالي الخسائر المقدرة 5 ملايين دولار وآلاف ساعات العمل الضائعة.

خلال جلسات النطق بالحكم، قال فريق الدفاع عن كورتاج إن نجاح المقطع الدعائي المسرب للعبة GTA 6، والذي حصد 128 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في غضون أربعة أيام، يشير إلى أن اختراقه لم يسبب ضررًا كبيرًا لمطور اللعبة. ومع ذلك، رفض القاضي الذي يرأس الجلسة، ليز، هذه الادعاءات، وشدد على الضحايا الحقيقيين والأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية المتعددة التي شنها كورتاج على الأفراد والشركات كجزء من Lapsus $.

أعربت شركة Rockstar Games، الشركة التي تقف وراء لعبة GTA، عن خسائرها من حيث القيمة المالية والموارد المهدرة، مما سلط الضوء بشكل أكبر على التأثير المدمر لتصرفات كورتاج. نتيجة لذلك، سيقضي كورتاج حياته في منشأة مستشفى آمنة، ما لم يعتبره الأطباء أنه لم يعد يشكل تهديدًا للمجتمع.