الحكم على هاكر يبلغ من العمر 18 عامًا بالسجن مدى الحياة في المستشفى بتهمة تسريب لعبة Grand Theft Auto 6

حُكم على الهاكر الشاب، أريون كورتاج، بالسجن مدى الحياة في المستشفى بعد أن اخترق وتسريب صور للعبة المرتقبة، Grand Theft Auto 6. وكان كورتاج، البالغ من العمر 18 عامًا والمصاب بالتوحد، عضوًا رئيسيًا في اللعبة. التابعة لمجموعة القرصنة الدولية الشهيرة Lapsus$.

أدت الهجمات الإلكترونية التي نظمتها شركة Lapsus$ ضد عمالقة التكنولوجيا مثل Uber وNvidia وRockstar Games إلى خسائر تقارب 10 ملايين دولار لهذه الشركات. ونظرًا لمهارات كورتاج الاستثنائية في القرصنة وعزمه المستمر على ارتكاب جرائم إلكترونية، فقد اعتبره القاضي خطرًا كبيرًا على السلامة العامة.

سيبقى كورتاج محتجزًا في مستشفى آمن لبقية حياته، ما لم يقرر الأطباء أنه لم يعد يشكل تهديدًا. تم الكشف خلال المحاكمة عن أن كورتاج كان عنيفًا أثناء احتجازه، مع تقارير عديدة عن وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات.

وأشار تقييم الصحة العقلية الذي تم إجراؤه كجزء من جلسة النطق بالحكم إلى أن كورتاج "يواصل التعبير عن نيته العودة إلى أنشطة الجرائم الإلكترونية في أقرب وقت ممكن. إنه متحفز للغاية." وعلى الرغم من مصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، تمكن كورتاج من اختراق نظام Rockstar، الشركة التي تقف وراء Grand Theft Auto، باستخدام Amazon Firestick، والتلفزيون الموجود في غرفته بالفندق، والهاتف المحمول.

اختراق مكلف لألعاب Rockstar

في وقت سابق من هذا الشهر، تم إصدار المقطع الدعائي للعبة Grand Theft Auto 6 وحصد 128 مليون مشاهدة على YouTube خلال أربعة أيام فقط. وجادل فريق الدفاع عن كورتاج خلال جلسات النطق بالحكم بأن نجاح العرض الترويجي للعبة يشير إلى أن اختراقه لم يسبب ضررًا كبيرًا لمطور اللعبة. ومع ذلك، رفض القاضي ليز هذه الحجة، مشددًا على أن هناك ضحايا حقيقيين وأضرارًا حقيقية ناجمة عن حوادث القرصنة العديدة التي قام بها كورتاج واستهدفت الأفراد والشركات بالتعاون مع Lapsus$.

أبلغت Rockstar Games المحكمة أن حادثة القرصنة كلفتها 5 ملايين دولار وآلاف ساعات العمل. أدت شدة الأضرار التي لحقت به والتهديد المستمر الذي يشكله كورتاج إلى قرار المحكمة بفرض عقوبة العلاج في المستشفى مدى الحياة.