الحكم على هاكر شاب بالسجن مدى الحياة في مستشفى آمن بعد تسريب تفاصيل لعبة Grand Theft Auto

حُكم على قرصان شاب، أصله من أكسفورد وتم تشخيص إصابته بالتوحد، بالسجن مدى الحياة في مستشفى آمن بعد اختراق وتسريب صور للعبة GTA 6 القادمة من Rockstar Games. أريون كورتاج، عضو يبلغ من العمر 18 عامًا في العصابة الدولية Lapsus$ نفذت هجمات إلكترونية ضد عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك Uber وNvidia وRockstar Games، وكلفت هذه الشركات ما يقرب من 10 ملايين دولار.

وذكر القاضي أن مهارات كورتاج ورغبته في ارتكاب جرائم إلكترونية تشكل خطرا كبيرا على الجمهور. وسيبقى في مستشفى آمن مدى الحياة، ما لم يعتبره المهنيون الطبيون أنه لم يعد خطيرًا. أثناء احتجازه، أظهر كورتاج سلوكًا عنيفًا، مما أدى إلى العديد من الإصابات وأضرار في الممتلكات.

وكشف تقييم الصحة العقلية الذي تم إجراؤه خلال جلسة النطق بالحكم أن كورتاج "أعرب عن نيته العودة إلى أنشطة الجرائم الإلكترونية في أقرب وقت ممكن. إنه متحفز للغاية." وعلى الرغم من مصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، تمكن كورتاج من اختراق نظام Rockstar باستخدام Amazon Firestick، والتلفزيون الموجود في غرفته بالفندق، والهاتف المحمول.

كان لحادث القرصنة آثار مالية كبيرة على Rockstar Games. في وقت سابق من هذا الشهر، تم إصدار المقطع الدعائي للعبة GTA 6، وحصد 128 مليون مشاهدة على YouTube خلال أربعة أيام فقط.

خلال جلسات النطق بالحكم، قال فريق الدفاع عن كورتاج إن نجاح العرض الترويجي للعبة أظهر أن اختراقه لم يسبب ضررًا جسيمًا لمطور اللعبة. وطلبوا أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة. ومع ذلك، رفض القاضي ليز هذه الحجة، مشددًا على وجود ضحايا حقيقيين وأضرار ملموسة ناجمة عن الهجمات الإلكترونية المتعددة التي نفذها كورتاج باستخدام Lapsus $.

أبلغت Rockstar Games المحكمة أن حادث القرصنة كلفها 5 ملايين دولار وآلاف ساعات العمل.