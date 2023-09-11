إن حجم الملف المشاع وطول مدة اللعب في Grand Theft Auto VI هو سبب للقلق

لقد ترك الإصدار المرتقب للعبة Grand Theft Auto VI المشجعين ينتظرون بفارغ الصبر أي أخبار أو تحديثات من Rockstar Games. في حين أن اللعبة لا تزال قيد التطوير، فقد أدى نقص المعلومات إلى تدفق مستمر من الشائعات والتكهنات بين المشجعين.

إحدى الشائعات الأخيرة التي لفتت الانتباه هي الادعاء بأن GTA VI سيكون لها حجم ملف ضخم يبلغ 750 جيجابايت ومدة لعب تبلغ حوالي 400 ساعة. وقد أثار هذا مخاوف اللاعبين، خاصة أولئك الذين لديهم مساحة تخزين محدودة لوحدة التحكم.

يشكل حجم الملف المشاع مشكلة كبيرة لكل من لاعبي أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم. يحتوي جهاز PS5، على سبيل المثال، على محرك أقراص ثابتة SSD داخلي بسعة 825 جيجابايت، ولكن بعد حجز مساحة لملفات النظام، يتبقى لدى اللاعبين 667 جيجابايت فقط. يتجاوز حجم ملف GTA VI المشاع هذا الرقم بأكثر من 80 جيجابايت. في حين أن جهاز Xbox Series X يتمتع بسعة تخزين أكبر قليلاً تبلغ 1 تيرابايت، إلا أن الوضع لا يزال صعبًا، خاصة بالنسبة لطراز Series S مع محرك الأقراص الثابتة SSD بسعة 512 جيجابايت.

للتغلب على مشكلة التخزين المحتملة هذه، سيحتاج اللاعبون إلى الاستثمار في مساحة تخزين داخلية إضافية لـ SSD لبطاقات توسعة PS5 أو SSD لجهاز Xbox Series X|S.

في حين أن هذه الشائعات تثير القلق بين اللاعبين، فمن المهم التعامل معها بحذر حتى يتم تأكيدها. يبدو من غير المرجح أن تتطلب لعبة Grand Theft Auto VI مثل هذه المساحة الهائلة من مساحة التخزين. ومع ذلك، فهو يسلط الضوء على التحديات المحتملة التي قد يواجهها اللاعبون مع زيادة أحجام الملفات وخيارات التخزين المحدودة.

بينما ينتظر المشجعون إصدار Grand Theft Auto VI، فمن الواضح أن سعة التخزين ستكون أحد الاعتبارات للعديد من اللاعبين. سواء كانت الشائعات صحيحة أم لا، فمن المأمول أن يجد المطورون طرقًا لتحسين أحجام الملفات دون المساس بجودة اللعب أو طوله.

مصادر:

– أخبار جي تي أي 6 (تويتر)