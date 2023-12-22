شركة الطيران الناشئة Avelo Airlines تتوسع إلى بورتوريكو

تواصل شركة طيران أفيلو، وهي شركة طيران ناشئة متنامية، إحداث موجات في صناعة الطيران من خلال توسعها في بورتوريكو. على الرغم من أنها قد لا تكون مشهورة مثل شركات الطيران الكبرى، إلا أن أفيلو تعمل على تطوير خريطة طريقها بشكل مطرد وهي تخدم الآن أكثر من 40 وجهة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

أعلنت شركة الطيران مؤخرًا عن خدمة بدون توقف بين مطار سان خوان لويس مونيوز مارين الدولي في بورتوريكو ومطار تويد-نيو هافن في جنوب كونيتيكت. يوفر هذا الطريق الجديد للمسافرين من الشمال الشرقي المتجمد رحلة طيران مريحة ومباشرة إلى منطقة البحر الكاريبي الدافئة.

بالإضافة إلى طريق كونيتيكت، تقوم أفيلو أيضًا بتشغيل رحلات جوية إلى بورتوريكو من مطار ويلمنجتون في فيلادلفيا الكبرى/وادي ديلاوير. ترى شركة الطيران أن ويلمنجتون "بديل مناسب وسهل السفر" لمطار فيلادلفيا الدولي المزدحم.

مع أسعار منخفضة تصل إلى 131 دولارًا لرحلات الذهاب من نيو هافن إلى سان خوان، تجتذب أفيلو المسافرين المهتمين بالأسعار. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن شركة الطيران تتبع نموذجًا منخفض التكلفة وتفرض رسومًا إضافية على خدمات مثل اختيار المقعد، وأولوية الصعود إلى الطائرة، والأمتعة.

ومن خلال الاستفادة من أسواق الخطوط الجوية الأمريكية الكبيرة في نيويورك وفيلادلفيا، تستهدف أفيلو المسافرين من العائلات والترفيه الذين يبحثون عن خيارات بأسعار معقولة للسفر إلى منطقة البحر الكاريبي. ومن المتوقع أن تحظى هذه الرحلات الجديدة بشعبية خاصة بين أكبر المجتمعات البورتوريكية في البلاد.

تشغل شركة أفيلو رحلات بورتوريكو مرتين أسبوعيًا أيام الأربعاء والسبت، باستخدام طائرات بوينج من طراز 737 من الجيل التالي. منذ إطلاقها في أبريل 2021، نقلت الشركة أكثر من 3.5 مليون مسافر على أكثر من 27,000 رحلة جوية. تخدم أفيلو الآن إجمالي 44 وجهة في 23 ولاية، بالإضافة إلى بورتوريكو.

أحد الجوانب البارزة في عمليات Avelo هو أدائها الرائع في الوقت المحدد. تفتخر شركة الطيران بأقل معدل إلغاء للرحلات (0.1%) وأفضل أداء في الوقت المحدد في صناعة الطيران الأمريكية، حيث تصل 83.3% من رحلاتها خلال 15 دقيقة من وقت وصولها المقرر.

أعرب أندرو ليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Avelo Airlines، عن سعادته بشأن الطرق الجديدة إلى بورتوريكو، مشيرًا إلى أنها ستجعل السفر بين الجزيرة ومناطق فيلادلفيا الكبرى وجنوب كونيتيكت أسهل وأسرع. وشدد ليفي أيضًا على التزام شركة الطيران بجعل الشواطئ الشهيرة والأنشطة الثقافية في بورتوريكو في متناول عدد أكبر من الأشخاص.

مع استمرار خطوط أفيلو الجوية في توسيع شبكة مساراتها واكتساب التقدير لأسعارها المعقولة وأدائها الممتاز، فقد أصبحت خيارًا قابلاً للتطبيق للمسافرين الذين يبحثون عن سفر جوي يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة داخل الولايات المتحدة وإلى وجهات العطلات الشهيرة مثل بورتوريكو.