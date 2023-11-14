يقدم التحديث الأرضي الملاعب: عالم جديد من الإبداع والمغامرة

Grounded، لعبة البقاء على قيد الحياة الشهيرة التي طورتها شركة Obsidian Entertainment، تلقت للتو أكبر تحديث لها حتى الآن مع تقديم Playgrounds. تتيح هذه الميزة الجديدة المثيرة للاعبين إطلاق العنان لإبداعهم وتحويل الفناء الخلفي إلى ملاذ شخصي مليء بالتجارب المخصصة.

توفر الملاعب في Grounded للاعبين مجموعة واسعة من الإمكانيات. مع أكثر من 300 قطعة فنية عالمية، وأكثر من 400 عنصر، وأكثر من 100 قطعة قابلة للحصاد، وحتى مخلوقات قابلة للتخصيص، يمكن للاعبين تصميم وبناء بيئاتهم الفريدة. سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء أرض خيالية غريبة الأطوار أو منطقة بقاء مليئة بالتحديات، فإن الخيارات لا حصر لها.

إحدى الميزات الأكثر إثارة للإعجاب في Playgrounds هي دعم الخيارات المنطقية المتقدمة. يمكن للاعبين الآن تنفيذ فحوصات الحالة والبوابات المنطقية والمؤقتات لإنشاء آليات لعب معقدة وديناميكية. أصبح هذا التخصيص العميق ممكنًا من خلال مجموعة من الأدوات مثل الأزرار والمفاتيح والرافعات ولوحات الضغط. الحد الوحيد هو خيالك!

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن Playgrounds خيارات ألعاب مخصصة تسمح للاعبين بضبط تجربتهم. بدءًا من ضبط مدة النهار/الليل وحتى تحديد صعوبة البقاء ومعدلات إعادة النشر وقياس المخلوقات، يتمتع اللاعبون بالتحكم الكامل في معلمات اللعب.

يوفر التحديث أيضًا تحسينات على وضع الصعوبة المتوسطة ووظيفة الخريطة. تم تقليل ضرر العدو في وضع الصعوبة المتوسطة بنسبة 10%، مما يوفر تجربة لعب أكثر توازناً. وفي الوقت نفسه، أصبحت الحيوانات الأليفة الآن لا تُقهر بشكل افتراضي. تم توسيع الخريطة بأيقونات متنوعة، بما في ذلك علامات مضارب الحليب، والعناصر المجمعة، والخطوط البريدية المسماة بشكل فردي، وخيار تبديل لرؤية المجموعة. لم يكن التنقل والتنسيق مع زملائك في الفريق أسهل من أي وقت مضى.

أصبحت مشاركة روائعك الإبداعية مع الآخرين أمرًا سهلاً في Grounded. ما عليك سوى إنشاء معرف رمز لملعبك، ويمكن لزملائك اللاعبين تنزيل إبداعك وتجربته بسهولة بشكل مباشر.

يتوفر الآن التصحيح 1.3، الذي يقدم تحديث Playgrounds، على منصات Xbox والكمبيوتر الشخصي وGame Pass. انغمس في هذا العالم الجديد من الإبداع والمغامرة والاكتشاف في لعبة Grounded اليوم!

أسئلة وأجوبة

س: كيف يمكنني الوصول إلى ميزة الملاعب في Grounded؟

ج: ميزة الملاعب متاحة في أحدث تصحيح (1.3) من Grounded. تأكد من تحديث لعبتك، ويمكنك البدء في إنشاء تجارب مخصصة واستكشافها على الفور.

س: هل يمكنني مشاركة إبداعاتي في ساحة اللعب مع لاعبين آخرين؟

ج: نعم، يمكنك مشاركة إبداعاتك في Playground مع الآخرين. يأتي كل ملعب مخصص مزودًا بمعرف رمز فريد يمكنك مشاركته مع لاعبين آخرين. يمكنهم بعد ذلك تنزيل إبداعك والاستمتاع به.

س: هل هناك أي قيود على خيارات التخصيص في Playgrounds؟

ج: خيارات التخصيص في Playgrounds واسعة ومتنوعة، مما يسمح لك بإطلاق العنان لإبداعك. ومع ذلك، قد يكون لبعض العناصر والدعائم قيود بناءً على آليات اللعبة وتوازنها.

س: هل يمكنني لعب Playgrounds على أي منصة؟

ج: نعم، تتوفر ميزة Playgrounds على منصات Xbox والكمبيوتر الشخصي وGame Pass. يمكنك إنشاء تجارب مخصصة والاستمتاع بها بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تلعب عليه.