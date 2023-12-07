يسلط نزاع إقامة إيلون موسك الضوء على معركة الحضانة مع غرايمز

سلط ملف قانوني حديث قدمه غرايمز، الشريك السابق لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، الضوء على معركة الحضانة المستمرة وأثار تساؤلات حول إقامة ماسك في تكساس. ويزعم غرايمز أن ماسك قضى أقل من نصف وقته في عام 2023 في تكساس، حيث نقل مقر شركة تيسلا في عام 2021.

يتمحور نزاع الحضانة بين غرايمز، واسمها القانوني كلير باوتشر، وماسك حول الولاية - تكساس أو كاليفورنيا - التي يجب أن يكون لها الاختصاص القضائي في قضية الحضانة الخاصة بهم. يرفع غرايمز دعوى قضائية ضد ماسك في كاليفورنيا بسبب الحضانة الجسدية لأطفالهما الثلاثة، بينما رفع ماسك دعوى قضائية في تكساس سعيًا لإقامة علاقة "بين الوالدين والطفل" مع الأطفال.

وفقًا لملفات غرايمز القانونية، لا يزال ماسك يقضي يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا في كاليفورنيا، مما يقوض ادعائه بأن تكساس يجب أن تتمتع بالولاية القضائية. من خلال إنشاء إقامة في كاليفورنيا، من المحتمل أن يفتح غرايمز الباب أمام مدفوعات أعلى لدعم الطفل، حيث ليس لدى كاليفورنيا حد محدد لهذه المدفوعات.

غالبًا ما تعتمد نزاعات الإقامة في معارك الحضانة على المكان الذي يعيش فيه الأطفال خلال الأشهر الستة السابقة. وبينما يؤكد ماسك أن مكان الإقامة الأساسي للأطفال يقع في أوستن، تكساس، تقول غرايمز إنها واثنان من الأطفال يعيشون في كاليفورنيا منذ أواخر عام 2022.

تم تسليط الضوء على سفر ماسك المتكرر بين تكساس وكاليفورنيا في الملف، حيث ادعى غرايمز أنه قضى 126 يومًا فقط في أوستن من أصل 274 يومًا السابقة. تُظهر سجلات الرحلات الجوية أن طائرات " ماسك " الخاصة تتنقل بين الولايتين عدة مرات في الأسبوع.

وقد حظي انتقال " ماسك " إلى تكساس، والذي يوفر ميزة عدم وجود ضريبة دخل على مستوى الولاية، بتغطية إعلامية جيدة. لقد قدم نفسه كمقيم في تكساس واستثمر في مبادرات مختلفة في الولاية. ومع ذلك، فإن ملف غرايمز يثير تساؤلات حول مدى إقامته في تكساس والآثار المترتبة على معركة الحضانة.

ولا تزال نتيجة هذا النزاع على الحضانة غير مؤكدة، لأنها تتوقف على تحديد مكان الإقامة الأساسي للأطفال. لم يعلق كل من Musk وGrimes بعد على التسجيل الأخير.

العنوان: نزاع إقامة إيلون ماسك يسلط الضوء على معركة الحضانة مع غرايمز