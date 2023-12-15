تظهر الدراسة فوائد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للصحة العقلية

ملخص: يكشف بحث جديد عن الفوائد العديدة لممارسة التمارين الرياضية بانتظام على الصحة العقلية. خلافًا للاعتقاد السائد، فإن التمارين الرياضية لا تساهم في الصحة البدنية فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العقلية وتحسينها.

سلطت دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة كاليفورنيا الضوء على الآثار الإيجابية لممارسة التمارين الرياضية بانتظام على الصحة العقلية. وشملت الدراسة مجموعة متنوعة من المشاركين الذين شاركوا في أشكال مختلفة من النشاط البدني، بما في ذلك الجري والسباحة ورفع الأثقال.

وعلى عكس الفكرة السائدة بأن التمارين الرياضية تعمل فقط على تحسين الصحة البدنية، فقد وجدت الدراسة أن الأفراد الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام شهدوا تحسينات كبيرة في صحتهم العقلية. أبلغ المشاركون عن انخفاض أعراض القلق والتوتر والاكتئاب، بالإضافة إلى تحسن المزاج العام واحترام الذات.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أن التمارين الرياضية ساعدت في تعزيز الوظائف المعرفية مثل الذاكرة ومدى الانتباه. تتحدى هذه النتيجة التصور السائد بأن التمارين الرياضية مفيدة للجسم فقط، مما يؤكد تأثيرها المحتمل على صحة الدماغ أيضًا.

كما سلطت الدراسة الضوء على التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في الدماغ نتيجة ممارسة الرياضة. وُجد أن النشاط البدني المنتظم يحفز إطلاق الإندورفين، وهي هرمونات معروفة بقدرتها على تحسين الحالة المزاجية وتقليل الإحساس بالألم. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن التمارين الرياضية تعزز نمو الخلايا العصبية الجديدة في الدماغ، مما يؤدي إلى تحسين الوظيفة الإدراكية والصحة العقلية بشكل عام.

وتساهم هذه النتائج في مجموعة الأدلة المتزايدة التي تدعم أهمية ممارسة الرياضة كجزء لا يتجزأ من نمط حياة صحي. إن دمج التمارين المنتظمة في روتين الفرد له فوائد عديدة، بدءًا من تحسين الصحة البدنية إلى تعزيز الصحة العقلية. إنه بمثابة تذكير بأن العناية بجسد الشخص تسير جنبًا إلى جنب مع العناية بعقله.