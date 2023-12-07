تم ترشيح Heroic Dog لجائزة People's Choice Pup

كلب شجاع قام بحماية أصحابه بشجاعة من مجموعة من الحيوانات البرية، وهو الآن يترشح لجائزة مرموقة. تعرض كاسبر، أحد جبال البيرينيه الكبرى، لإصابات خطيرة أثناء صده لمجموعة من ذئاب القيوط منذ أشهر. وبعد أسابيع من الرعاية البيطرية المكثفة وإعادة التأهيل المتخصصة في منزله في ديكاتور، تعافى بشكل ملحوظ.

وفقًا لمالك كاسبر، جون ويرويل، فإن الجرو البالغ من العمر ثلاث سنوات يزدهر الآن. "إنه يقوم بعمل جيد بشكل لا يصدق. لقد شفيت جروحه تمامًا، وهو يستمتع تمامًا بالتواجد حول الحيوانات الأخرى والتأكد من سلامتها.

وتقديرًا لشجاعته ومرونته، تم ترشيح كاسبر لجائزة People's Choice Pup من قبل اتحاد مكاتب المزارع الأمريكية. وتأتي هذه الجائزة المرموقة، التي تم تحديدها من خلال التصويت الشعبي، مع جائزة نقدية قدرها 1,000 دولار. على الرغم من أن Wierwille يعتقد أن هناك العديد من الكلاب المستحقة الأخرى المتنافسة، إلا أنه أعرب عن امتنانه لترشيح كاسبر.

يمكن لأفراد عامة الناس إظهار دعمهم من خلال الإدلاء بأصواتهم لصالح Casper من خلال الرابط المقدم. سيعلن مؤتمر مكتب المزرعة الأمريكية عن الفائز بجائزة People's Choice Pup، بالإضافة إلى الفائز بالمركز الثاني، في شهر يناير.

لقد استحوذت رحلة كاسبر الرائعة على قلوب الكثيرين، وكانت بمثابة تذكير بالرابطة المذهلة بين البشر ورفاقهم المخلصين. القصة هي شهادة على الشجاعة والمرونة التي تظهرها الحيوانات في مواجهة الشدائد.

وبينما ننتظر النتيجة النهائية، دعونا نحتفل بانتصار كاسبر على المأساة ونعترف بالأعمال البطولية المتفانية التي يقوم بها أصدقاؤنا ذوو الأرجل الأربعة في مجتمعاتنا.