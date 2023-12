Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition يصل إلى Netflix

By

أصدرت Netflix للتو لعبة Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition التي طال انتظارها. تتضمن هذه المجموعة ثلاث ألعاب جريمة شهيرة: Grand Theft Auto III، وGrand Theft Auto: Vice City، وGrand Theft Auto: San Andreas. تم تحديث هذه الألعاب لجيل جديد من اللاعبين، وهي متاحة الآن للعب على هاتفك أو جهازك اللوحي باستخدام تطبيق Netflix.

تقدم كل لعبة عالمًا مفتوحًا فريدًا ومتنوعًا حيث يمكن للاعبين الانغماس في قصص مثيرة أو القيام بمهام جانبية أو ببساطة استكشاف بيئات اللعبة الواسعة. حرية القيام بكل ما تريد هي جوهر ملاحم الجريمة هذه.

في لعبة Grand Theft Auto III، التي تدور أحداثها في Liberty City، يتولى اللاعبون دور Claude، وهو بطل الرواية الصامت الذي يسعى للانتقام من صديقته السابقة والكارتل الذي تقوده الآن. مع قصة كوميدية غامضة ومجموعة واسعة من العصابات التي يجب مواجهتها، حددت هذه اللعبة أسلوب اللعب في العالم المفتوح في عام 2001.

تعيد لعبة Grand Theft Auto: Vice City اللاعبين إلى الثمانينيات في Vice City، حيث يلعبون دور رجل العصابات Tommy Vercetti. يجب على تومي، الذي يؤدي صوته راي ليوتا، أن يرتقي إلى قمة عالم الجريمة الإجرامي ويستعيد البضائع المسروقة بعد فشل صفقة مخدرات.

أخيرًا، في Grand Theft Auto: San Andreas، يلعب اللاعبون دور Carl "CJ" Johnson، الذي يعود إلى حيه القديم بعد جنازة والدته. يجب على CJ تبرئة اسمه وحماية عائلته من رجال الشرطة الفاسدين. يقدم Ice-T وSamuel L. Jackson أصواتهما لهذه المغامرة المثيرة.

The Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition على Netflix يقدم نفس التجربة الغامرة التي توفرها الألعاب الأصلية، مع ترقيات إضافية لوحدات التحكم الحديثة. يتم أيضًا الحفاظ على الموسيقى التصويرية المميزة التي يحبها المعجبون.

فما تنتظرون؟ انضم إلى Claude وTommy وCJ في رحلاتهم الملحمية واستمتع بتجربة إثارة ثلاثية Grand Theft Auto على Netflix الآن. انقر على الروابط أدناه لبدء اللعب:

- سرقة السيارات الكبرى الثالث

- السرقة الكبرى نائب مدينة السيارات

- جراند ثيفت أوتو: سان أندرياس