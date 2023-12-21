مقاعد جديدة تجلب التحديث إلى وسط مدينة غراند رابيدز

وسط التطورات الأخيرة في وسط مدينة غراند رابيدز، يحدث تحول في شارع مونرو سنتر. أثار مشروع تقوده شركة Downtown Grand Rapids Inc. (DGRI) محادثة حيث يتم تركيب العشرات من المقاعد الحديثة على طول الشارع. وبينما يشيد البعض بالتحديث بسبب جاذبيته الجمالية وقدرته على جذب العملاء، أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن المقاعد الجديدة تستهدف السكان غير المسكنين.

وفقًا لبيل كيرك، مدير الاتصالات في DGRI، فإن قرار استبدال المقاعد السابقة، التي كان عمرها حوالي 20 عامًا، قد طال انتظاره. وكانت تظهر على المقاعد القديمة علامات التآكل، وحان الوقت لإضفاء مظهر جديد على المنطقة.

نظرًا لأن المقاعد الجديدة ملفوفة بالبلاستيك وعلى صناديق خشبية، فهي بمثابة تذكير واضح لمشروع Streetscape المستمر من قبل DGRI. تسعى هذه المبادرة إلى توفير بنية تحتية مطورة تعزز قابلية العيش في غراند رابيدز. يؤكد كيرك أن التعليقات الواردة من الشركات سلطت الضوء على أهمية المقاعد المريحة لتشجيع الناس على البقاء خارج المتاجر، والمغامرة بالداخل.

ومن بين الداعمين للتصميم الجديد كيلي روبر، صاحبة صالون SHOW. إنها تقدر الجمال والشخصية التي تجلبها المقاعد الجديدة إلى مركز مونرو. لقد تركت ألوانها النابضة بالحياة وتصميمها الجذاب انطباعًا إيجابيًا عليها.

ومع ذلك، لا يشارك الجميع حماس روبر. يشعر بعض أفراد السكان غير المسكنين بالإحباط بسبب تحديث مقاعد البدلاء. وكانت المقاعد القديمة توفر لهم مكانًا للراحة والنوم، لكن التصميم الجديد يتضمن ميزات لا تشجع على مثل هذه الأنشطة.

تؤكد DGRI على أن التعليقات الواردة من الشركات المحلية والحاجة إلى مظهر حديث ساهمت في تحديث مقاعد البدلاء. إنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين اهتمامات أصحاب الأعمال والمقيمين والزوار والعمال وأولئك الذين يعانون من التشرد. يعد استبدال 80 مقعدًا بـ 40 مقعدًا جديدًا جزءًا من جهودهم المستمرة لتنشيط منطقة وسط المدينة ووضع معايير محدثة للجلوس في الهواء الطلق.

مع استمرار جراند رابيدز في التطور، من الضروري مراعاة الاحتياجات المتنوعة للمجتمع. في حين أن المقاعد الحديثة قد تضفي مظهرًا جديدًا على مركز مونرو، فإن إيجاد الحلول التي تستوعب جميع أفراد المجتمع يعد جانبًا حاسمًا في التنمية الحضرية.