Rising Versus: تم الإعلان عن شخصيات وتحديثات جديدة للعبة Granblue Fantasy Versus

كشفت Cygames وArc System Works عن تحديثات جديدة ومثيرة للعبة Granblue Fantasy Versus، بما في ذلك إضافة شخصيات جديدة وجدول إصدار للمحتوى القادم. ستقدم لعبة Character Pass 1 المرتقبة ثلاثة مقاتلين جدد قابلين للعب، 2B من NieR: Automata، وVane، وBeatrix. ستكون الشخصية التي تم الإعلان عنها مسبقًا، Lucilius، متاحة جنبًا إلى جنب مع تحديث الإصدار 1.10 من اللعبة في 16 يناير 2024.

من المقرر أن يتم إصدار الشخصيات على مدار العام، مع وصول 2B في أواخر فبراير 2024، يليها Vane في أبريل وBeatrix في مايو. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إصدار شخصيتين غير معلنتين في أغسطس وأكتوبر على التوالي.

لتعزيز تجربة الألعاب، سيجلب التحديث أيضًا صورًا رمزية جديدة للردهة. أحد الشخصيات الرمزية الجديدة هو يوكيتشي، وهو ممثل صوتي ورائد سماء فخري معروف بردود أفعاله الأسطورية المضادة للهواء. سينضم Yukichi إلى طاقم الشخصيات في اللعبة، وهو على استعداد لمواجهة تحديات جديدة في Grand Bruise Legends. تضفي هذه الشخصية أيضًا صوتها على Icarus في لعبة Granblue Fantasy الأصلية للهاتف المحمول/المتصفح.

علاوة على ذلك، سيقدم التحديث مرحلة جديدة وميزات متنوعة داخل اللعبة وتحديثًا للردهة عبر الإنترنت ليستمتع بها اللاعبون. ستتم إضافة وضع لعب جديد يسمى Grand Bruise، إلى جانب قصة إضافية وإضافات أخرى مثيرة.

يمكن للمعجبين أيضًا التطلع إلى أزياء إضافية مثل "The Black Butterfly"، والتي يمكن الحصول عليها كمكافأة Premium Battle Pass. ستعمل العناصر الإضافية داخل اللعبة مثل مظاهر الأسلحة وألوان الشخصيات والرسوم التوضيحية وموسيقى الخلفية والملصقات والشارات على تعزيز خيارات التخصيص المتاحة.

Granblue Fantasy Versus: Rising متاحة حاليًا على PlayStation 5 وPlayStation 4 والكمبيوتر الشخصي عبر Steam. يمكن للاعبين مشاهدة المجموعة الجديدة من المقطورات التي تعرض شخصيات DLC القادمة والصورة الرمزية لردهة Yukichi للحصول على لمحة عن المحتوى المثير الذي ينتظر.

مع هذه التحديثات الجديدة وإضافات الشخصيات، تواصل Granblue Fantasy Versus تقديم تجربة غامرة وجذابة للاعبيها.