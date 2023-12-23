شخصيات جديدة قابلة للعب وأغنية رئيسية للعبة Granblue Fantasy: Relink

في إعلان صدر مؤخرًا عن الناشر Cygames والمطور Cygames Osaka، ظهرت تفاصيل جديدة بخصوص لعبة الحركة RPG المرتقبة Granblue Fantasy: Relink. ومن المقرر إصدار اللعبة على PlayStation 5 وPlayStation 4 والكمبيوتر الشخصي عبر Steam في 1 فبراير 2024.

أحد التحديثات المثيرة هو إضافة شخصيات جديدة قابلة للعب. سينضم Cagliostro، الساحر اللامع الذي أسس الكيمياء في Sky Realm، إلى القائمة الأساسية للعبة. تشتهر كاليوسترو بتحقيق الخلود الافتراضي من خلال استبدال جسدها بانتظام بأوعية جديدة، وهي تقدم مجموعة مهارات فريدة للعبة.

لكن إضافات الشخصيات الجديدة لا تتوقف عند هذا الحد. في أبريل 2024، سيقدم التحديث المجاني شخصيتين إضافيتين قابلتين للعب: Seofon وTweyen. Seofon، المعروف أيضًا باسم Star-Sword Sovereign، يقود Eternals، وهي مجموعة من سادة الأسلحة. يقوم بجمع السيوف الروحية من المعارضين المهزومين ويوجه طاقتهم إلى ساحة المعركة. من ناحية أخرى، Tweyen هو صياد من الطراز العالمي وسيد القوس في Eternals. عيونها الخارقة للطبيعة ومهاراتها التي لا مثيل لها في الرماية تجعلها قوة هائلة.

بالإضافة إلى تحديثات الشخصيات، كشفت Cygames أيضًا عن الأغنية الرئيسية للعبة Granblue Fantasy: Relink. الأغنية التي تحمل عنوان "Good Night, Good Morning" يؤديها Nao Toyama وتضيف إلى التجربة الغامرة للعبة.

لمنح اللاعبين لمحة عما سيأتي، سيتوفر عرض تجريبي مجاني حصريًا لوحدات تحكم PlayStation 5 وPlayStation 4 في يناير 2024. وسيسمح العرض التوضيحي للاعبين بلعب شريحة من القصة الرئيسية والمشاركة في مهام متعددة اللاعبين عبر الإنترنت والحصول على على دراية بآليات اللعب.

مع اقتراب تاريخ الإصدار، يستمر الترقب لـ Granblue Fantasy: Relink في النمو. يمكن لعشاق السلسلة والوافدين الجدد على حد سواء التطلع إلى مغامرة مليئة بالإثارة مع مجموعة متنوعة من الشخصيات وأسلوب اللعب الغامر. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذا الإصدار المثير!