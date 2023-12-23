تكشف لعبة Granblue Fantasy: Relink Game القادمة عن أغنية جديدة وشخصيات قابلة للعب

عرضت Cygames، مطور لعبة Granblue Fantasy: Relink، مقطعًا دعائيًا جديدًا للأغنية خلال حدث Granblue Fes 2023 المرتقب. أذهلت ناو توياما المعجبين بأدائها للأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "Good Night, Good Morning".

بالإضافة إلى المقطع الدعائي للأغنية، قدمت Cygames أيضًا للجماهير مقطعًا دعائيًا لمعركة الزعماء، مما يوفر لمحة عن أسلوب اللعب المثير القادم. ومع ذلك، فإن الإثارة لم تنته عند هذا الحد، حيث أعلنت الشركة عن إدراج ثلاث شخصيات جديدة قابلة للعب: Cagliostro، وSeofon، وTweyen.

يتميز كاليوسترو، المعروف بأنه مؤسس الكيمياء، بمجموعة مهارات متعددة الاستخدامات تشمل الهجوم والشفاء والدعم. باعتبارها شخصية قابلة للعب، فإن قواها الكيميائية ستثبت أنها لا تقدر بثمن في تركيبات الحفلات المختلفة، مما يعزز تجربة اللعب الشاملة.

المعجبون الذين ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق لعبة Granblue Fantasy: Relink سيكون لديهم الفرصة لتجربة اللعبة قبل إصدارها رسميًا. من المقرر إطلاق العرض التجريبي في شهر يناير، مما يسمح للاعبين بتذوق المغامرة المليئة بالإثارة التي تنتظرهم.

من المقرر إطلاقها في 1 فبراير 2024 على أجهزة PlayStation 5 وPlayStation 4 والكمبيوتر الشخصي عبر Steam، وقد خضعت Granblue Fantasy: Relink لعدة تأخيرات، مما أدى إلى زيادة الترقب بين المعجبين. علاوة على ذلك، توفر اللعبة توافقًا متعدد اللاعبين لوضعها متعدد اللاعبين، مما يتيح التعاون السلس بين وحدات تحكم PlayStation.

ولتلبية احتياجات جمهور أوسع، ستكون اللعبة متاحة بلغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية. يمكن للاعبين من جميع أنحاء العالم الانغماس بالكامل في عالم Granblue Fantasy الآسر.

Granblue Fantasy: Relink هي لعبة لعب الأدوار تتميز برسوم توضيحية مذهلة من Cygames وCyDesignation. تعد اللعبة من إنتاج Koichi Haruta وإخراج Tetsuya Fukuhara، بقصة آسرة مصحوبة بتصميمات شخصية رائعة لـ Hideo Minaba. علاوة على ذلك، قام الملحنان المشهوران Nobuo Uematsu وTsutomu Narita بإنشاء مقطوعة موسيقية ساحرة للعبة.

في هذا الإصدار المرتقب، ستتاح للاعبين الفرصة للاختيار بين شخصية رئيسية من الذكور أو الإناث، حيث يقدم كل منهم منظورًا فريدًا للقصة الغامرة. بفضل تقاليدها الغنية وطريقة لعبها الجذابة، من المتوقع أن تُسعد Granblue Fantasy: Relink عشاق السلسلة الجدد والمتمرسين.

من الواضح أن Cygames بذلت جهدًا كبيرًا في خلق تجربة لعب لا تُنسى مع Granblue Fantasy: Relink. ترقبوا المزيد من التحديثات مع اقتراب تاريخ الإصدار، واستعدوا للشروع في مغامرة مثيرة في عالم Granblue الخيالي.