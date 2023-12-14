تحديات جديدة مثيرة بانتظارك في مسابقة Gran Turismo 7 الأسبوعية

لقد عادت تحديات Gran Turismo 7 الأسبوعية المرتقبة، لتقدم للاعبين حول العالم فرصة لعرض مهاراتهم في السباق والفوز بمكافآت مذهلة. تتضمن مجموعة التحديات لهذا الأسبوع خمسة أحداث مثيرة ستبقيك على حافة مقعدك للأيام السبعة القادمة.

أحد التحديات البارزة هو الحدث الخاص في Road Atlanta. تم تصميمه حصريًا لهذا الأسبوع، وسيتنافس المتسابقون في سباق من خمس لفات باستخدام سيارة Radical SR3 SL فائقة السرعة. مع عدم وجود قيود على نقاط الأداء (PP)، يعد هذا الحدث بأن يكون معركة مليئة بالأدرينالين لتحقيق النصر ومكافأة ضخمة تبلغ 81,000 نقطة.

بالنسبة لعشاق السرعة، يعد كأس بورشه في حلبة سبا فرانكورشان تحديًا لا بد منه. شارك في هذا السباق القاسي المكون من خمس دورات بسيارة بورش بقوة 650PP أو أقل، وإذا خرجت منتصرًا، فستتم مكافأتك بجائزة رائعة تبلغ 87,500 نقطة.

وفي الوقت نفسه، توفر بطولة كأس كلوبمان اليابانية 550 في دورة أوتوبوليس الدولية للسباق للمتسابقين فرصة لعرض مهاراتهم في ثلاث لفات مكثفة. سيطر على سيارة طريق من اليابان، مع نقطة PP مقترحة قدرها 550، واستهدف العلم ذو المربعات للحصول على مكافأة قدرها 20,000 نقطة.

ولا ينبغي أن ننسى أن كأس الأحد الأوروبي 400 في حلبة براندز هاتش إندي يوفر سباق سيارات أوروبي مثير. مع دورتين فقط لإثبات جدارتك، فإن الفوز في هذا الحدث سيكسبك 7,000 نقطة محترمة.

وأخيرًا، أطلق العنان لمهاراتك على الطرق الوعرة في سباق الشاحنات الصغيرة في بحيرة كولورادو سبرينغز. اقفز خلف عجلة قيادة سيارة Ford F150 Raptor أو سيارة Toyota Tundra TRD المجهزة بإطارات Dirt وتغلب على السباق المكون من ثلاث دورات. مكافأة سخية قدرها 30,000 نقطة تنتظر الفائز.

يأتي إكمال هذه التحديات مع مجموعة المكافآت الخاصة به. من خلال الانتهاء من حدث واحد، سوف تربح تذكرة بقيمة 100,000 تذكرة ائتمانية. أكمل ثلاثة أحداث، وستتم مكافأتك بتذكرة ائتمانية بقيمة 200,000. بالنسبة للتحدي النهائي، قم بإنهاء جميع الأحداث الخمسة واحصل على تذكرة روليت من فئة الخمس نجوم، مما يوفر فرصة للفوز إما بـ 100,000 أو 500,000 نقطة.

استعد، واضغط على الدواسة، وواجه هذه التحديات المبهجة في Gran Turismo 7. أثبت أنك المتسابق المثالي واحصل على مكافآتك التي تستحقها. اطلع على المزيد من المقالات حول التحديات الأسبوعية للعبة Gran Turismo 7 لتبقى على اطلاع بأحدث أحداث السباقات.