تحديات أسبوعية جديدة تنتظر اللاعبين في Gran Turismo 7

لاعبو Gran Turismo 7 على استعداد للاستمتاع بإصدار مجموعة جديدة تمامًا من التحديات الأسبوعية. توفر هذه التحديات للاعبين خمس مهام لإكمالها على مدار سبعة أيام، مما يوفر فرصة مثيرة لاختبار مهاراتهم وكسب مكافآت حصرية.

تتضمن تحديات هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الأحداث، بعضها مألوف والبعض الآخر جديد تمامًا. أحد الأحداث البارزة هو الحدث الخاص الذي يقام في واتكينز جلين. سيبدأ اللاعبون في سباق مثير من خمس دورات على حلبة ولاية نيويورك الشهيرة، حيث سيقودون سيارة Honda Civic (EK) Type R الشهيرة. يُسمح باستخدام كل من سيارات الطرق والسيارات السياحية، مما يضيف طبقة إضافية من الإثارة إلى المنافسة. سيتم مكافأة الفائز في هذا الحدث بمبلغ 81,000 نقطة.

سباق بارز آخر هو كأس الأحد على مضمار سباق BB. سوف يشارك المتنافسون في سباق سريع الوتيرة مكون من دورتين باستخدام أي سيارة طريق. على الرغم من أن الجائزة قد تبدو متواضعة عند 5,000 نقطة، إلا أنها فرصة مثيرة لإظهار براعة الشخص في السباق.

تشمل التحديات أيضًا حدث كأس الأحد الأوروبي 500 في حلبة GP في براندز هاتش، وسباق رالي كروس في حلبة برشلونة-كاتالونيا في برشلونة، وسباق World Touring Car 800 في مخطط Nurburgring Endurance.

علاوة على ذلك، يمكن للاعبين التطلع إلى مكافآت إضافية بناءً على عدد التحديات التي يكملونها. تتضمن هذه المكافآت تذاكر نقدية تتراوح من 100,000 نقطة لإكمال حدث واحد إلى 500,000 نقطة لإكمال الحدث الخمسة.

لا تفوت التجربة المبهجة والمكافآت الحصرية التي تنتظرك في التحديات الأسبوعية للعبة Gran Turismo 7. استعد للانطلاق في المضمار وعرض مهاراتك في السباق اليوم!

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