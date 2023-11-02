يقول الباحثون إن ChatGPT يقترب من اجتياز اختبار تورينج، لكنه يفشل في ذلك

لقد حظي نموذج لغة الذكاء الاصطناعي ChatGPT باهتمام كبير لقدرته على المشاركة في المحادثات التي تبدو إنسانية بشكل ملحوظ. ومع ذلك، قرر باحثان في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو أنه على الرغم من أن ChatGPT يقترب من اجتياز اختبار تورينج، إلا أنه يفشل في النهاية.

وفي دراسة بعنوان “هل ينجح GPT-4 في اختبار تورينج؟” تم نشره على خادم الطباعة المسبقة arXiv، حيث قام كاميرون جونز وبنجامين بيرجن بفحص أداء ChatGPT في إنشاء محادثات يمكن أن تخدع المشاركين في التفكير أنهم كانوا يتحدثون مع إنسان. لقد أجروا "ألعابًا" حيث تفاعل المشاركون إما مع نموذج بشري أو نموذج GPT وطُلب منهم تحديد النموذج الذي كانوا يتواصلون معه.

وأظهرت النتائج أن GPT-4 خدع المشاركين بنجاح بنسبة 41% من الوقت، بينما حقق الإصدار السابق GPT-3.5 معدل خداع يتراوح بين 5% إلى 14% فقط. ومن المثير للاهتمام أن المشاركين من البشر تمكنوا من إقناع الآخرين بإنسانيتهم ​​في 63% فقط من التجارب.

استنتج جونز وبيرجن أن ChatGPT لا يجتاز اختبار تورينج، مما يشير إلى أنه لا يزال يعاني من قيود في توليد مخرجات لا يمكن تمييزها عن الاستجابات البشرية. ومع ذلك، فقد أكدوا على الأهمية المستمرة لاختبار تورينج كإطار لتقييم فعالية الحوار الآلي وفهم الاستراتيجيات البشرية للتكيف مع أجهزة الذكاء الاصطناعي.

وسلط الباحثون الضوء أيضًا على العواقب المحتملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تنتحل شخصيات الأشخاص بشكل مقنع. ومع معدل نجاح يبلغ 41%، يمكن أن يكون للخداع بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، خاصة في السياقات التي يكون فيها المستخدمون أقل وعيًا بأنهم قد يتفاعلون مع الآلة.

علاوة على ذلك، حددت الدراسة العوامل التي أخذها المشاركون في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانوا يتفاعلون مع البشر أو الآلات. لعبت الشكليات، وغير الرسمية، والألفاظ، والنحو، وعلامات الترقيم، والاستجابات العامة أدوارًا مهمة في تحديد المحادثات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

مع استمرار تطور نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وأصبحت أكثر مرونة، أكد الباحثون على الحاجة إلى تتبع تطورها ووضع استراتيجيات للتخفيف من الخداع.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو اختبار تورينج؟

اختبار تورينج، الذي اقترحه عالم الرياضيات آلان تورينج، هو مقياس لقدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي لا يمكن تمييزه عن سلوك الإنسان.

كيف قام الباحثون بتقييم أداء ChatGPT؟

أجرى الباحثون "ألعابًا" حيث تفاعل المشاركون إما مع إنسان أو ChatGPT وكان عليهم تحديد الشخص الذي يتحدثون معه.

ما هو معدل النجاح الذي حققه ChatGPT في خداع المشاركين؟

نجح ChatGPT (GPT-4) في خداع المشاركين بنسبة 41% من الوقت، بينما حقق الإصدار السابق GPT-3.5 معدل خداع يتراوح بين 5% إلى 14%.

ما هي العواقب المحتملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تنتحل شخصية الأشخاص؟

وإذا نجحت نماذج الذكاء الاصطناعي في انتحال شخصيات الأشخاص بشكل مقنع، فقد يخلف ذلك عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، مما قد يؤدي إلى الخداع وطمس التفاعلات بين الإنسان والآلة.

ما هي العوامل التي أخذها المشاركون في الاعتبار عند تحديد المحادثات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

انتبه المشاركون إلى عوامل مثل الشكلية، وغير الرسمية، والألفاظ، والنحو، وعلامات الترقيم، والاستجابات العامة لتحديد ما إذا كانوا يتواصلون مع البشر أو الآلات.

(المصدر: أرخايف)