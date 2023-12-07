تم تعيين فريق عمل جديد لتنفيذ برنامج الإعفاء الضريبي على العقارات في نيوجيرسي في نيوجيرسي

تم تعيين فريق عمل لتنفيذ برنامج Stay NJ الجديد للإعفاء الضريبي على الممتلكات في نيوجيرسي. تم التوقيع على البرنامج، الذي يهدف إلى خفض فواتير الضرائب العقارية إلى النصف لكبار أصحاب المنازل في الولاية، ليصبح قانونًا كجزء من عملية ميزانية السنة المالية 2024. وتتكون فرقة العمل من ستة أعضاء، بما في ذلك أمين خزانة الولاية ومفوض شؤون المجتمع، بالإضافة إلى أعضاء عامين يعينهم الحاكم ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية.

صرح المحافظ فيل ميرفي أن أعضاء فريق العمل يقدمون ثروة من الخبرة في مجال السياسة العامة إلى الطاولة، لا سيما فيما يتعلق بتأثير الضرائب العقارية على المجتمعات المحلية. سيعمل فريق العمل معًا لجعل نيوجيرسي مكانًا ميسور التكلفة للعائلات للعيش فيه والتقدم في السن.

ستقوم فرقة العمل بمراجعة جميع برامج الإعفاء من الضرائب العقارية الحالية في الولاية وتقديم توصيات حول كيفية إعادة هيكلتها ودمجها في برنامج واحد مبسط لكبار السن. الهدف هو إنشاء عملية تقديم واحدة ودمج البرامج المختلفة في برنامج شامل للإعفاء من ضريبة الأملاك. تاريخ التنفيذ المستهدف هو 1 يناير 2026.

وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل ديفيد ريدولفينو، المدير السابق لمكتب الإدارة والميزانية بالولاية، كمدير تنفيذي لفريق العمل. وسيساعده موظفون من وزارة الخزانة.

يعد برنامج Stay NJ جزءًا من جهود الولاية لجعل ولاية نيوجيرسي في متناول السكان، وخاصة كبار السن. وهو يعتمد على البرامج الحالية مثل برامج Senior Freeze وANCHOR، التي توفر إعفاءات ضريبية على الممتلكات لكبار السن. وستعمل فرقة العمل أيضًا على تبسيط هذه البرامج ومواءمتها لتحقيق وفورات أكبر لكبار أصحاب المنازل والمستأجرين.