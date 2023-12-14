إلينوي توسع برنامج مكتبة الخيال دوللي بارتون على مستوى الولاية

تتخذ إلينوي خطوة كبيرة نحو تعزيز محو الأمية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال إطلاق برنامج مكتبة الخيال دوللي بارتون على مستوى الولاية. أعلن الحاكم جيه بي بريتزكر عن الشراكة مع مؤسسة دوليوود، التي توفر كتبًا مجانية مناسبة لأعمار الأطفال من الولادة وحتى سن الخامسة. ومن المتوقع الآن أن يغطي البرنامج، الذي تم تنفيذه بنجاح في أربعين مقاطعة عبر إلينوي، الولاية بأكملها.

لقد أظهرت الأبحاث باستمرار أن السنوات الخمس الأولى من الحياة حاسمة لنمو الطفل، حيث يحدث حوالي 90٪ من نمو الدماغ خلال هذه الفترة. ومن خلال توفير الكتب المجانية للأطفال، يهدف برنامج مكتبة الخيال إلى إلهام حب القراءة وإعداد الأطفال للمدرسة. وقد وجدت الدراسات أن الأطفال الذين يشاركون في البرنامج يظهرون استعدادًا متزايدًا لرياض الأطفال والتحصيل الأكاديمي العالي.

وشدد الحاكم بريتزكر على أهمية محو الأمية المبكرة للمتعلمين الصغار، قائلًا: "تظهر الأبحاث أن معرفة القراءة والكتابة المبكرة تحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لأصغر المتعلمين عندما يتعلق الأمر بتطوير المهارات اللغوية والاجتماعية". تخصص ميزانية الحاكم للسنة المالية 24 1.6 مليون دولار لدعم البرنامج وتعزيز أهداف الولاية في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

أعربت دوللي بارتون عن سعادتها بتوسيع البرنامج قائلة: "شكرًا للحاكم جي بي بريتزكر وجميع شركاء البرنامج المحليين في جميع أنحاء إلينوي الذين عملوا بجد لجعل هذا الحلم حقيقة." وقد قام برنامج مكتبة الخيال، الذي أسسته دوللي بارتون في عام 1995، بإهداء أكثر من 220 مليون كتاب مجاني في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

ولضمان قدرة جميع الأطفال على المشاركة، هناك حاجة إلى شركاء محليين جدد للبرنامج، ويتم تشجيع برامج مكتبة الخيال الحالية على توسيع قدرتها على تسجيل أطفال إضافيين. ومن خلال إزالة الحواجز التي تحول دون محو الأمية في وقت مبكر وتوفير الوصول إلى الكتب في المنزل، يهدف البرنامج إلى تمكين الأطفال وتحسين معدلات معرفة القراءة والكتابة، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

إن توسيع نطاق الوصول إلى الكتب وتعزيز حب القراءة لن يفيد الأطفال خلال سنواتهم الأولى فحسب، بل سيكون له أيضًا آثار طويلة المدى على صحتهم ورفاهتهم الاقتصادية بشكل عام. تُظهر شراكة حكومة إلينوي مع برنامج مكتبة الخيال التزامها بدعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وبناء مستقبل أقوى لجميع الأطفال في الولاية.