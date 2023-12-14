حاكم جورجيا يسعى إلى تسريع تخفيض ضريبة الدخل

أعلن حاكم ولاية جورجيا بريان بي كيمب، إلى جانب مسؤولين آخرين في الولاية، عن عزمهم تسريع عملية خفض معدل ضريبة الدخل الفردي في الولاية. والهدف هو طرح وإقرار التشريعات خلال الدورة العادية القادمة للجمعية العامة لتحقيق هذا الهدف.

سوف يعدل التشريع المقترح قانون HB 1437، الذي دعا في البداية إلى تخفيض تدريجي بمقدار 10 نقاط أساس في معدل ضريبة الدخل ابتداء من عام 2025. ومع ذلك، فإن الخطة الجديدة من شأنها تسريع التخفيض، مما يؤدي إلى انخفاض المعدل للسنة الضريبية القادمة 2024. وبدلاً من نسبة 5.49 بالمائة التي حددها HB 1437، سيتم تخفيض المعدل إلى 5.39 بالمائة. ويمثل هذا انخفاضًا بمقدار 36 نقطة أساس عن معدل السنة الضريبية الحالية 2023 البالغ 5.75 بالمائة.

صرح المحافظ كيمب أن قرار تسريع التخفيض الضريبي ممكن بسبب الميزانية المسؤولة واقتصاد الدولة القوي المدفوع بسياسات صديقة للأعمال. وشدد على أهمية إعادة المزيد من الأموال إلى جيوب الجورجيين، وخاصة أولئك المثقلين بالوضع الاقتصادي الحالي.

يقدر مكتب التخطيط والميزانية أن تسريع خفض الضرائب هذا، إلى جانب التخفيض المنصوص عليه في HB 1437، سيؤدي إلى توفير ما يقرب من 1.1 مليار دولار لدافعي الضرائب في جورجيا في عام 2024.

أعرب نائب الحاكم بيرت جونز عن دعمه لخفض الضرائب، موضحًا أنه يتماشى مع أولويته المتمثلة في إلغاء ضريبة الدخل في جورجيا في نهاية المطاف. وأشاد بالحاكم كيمب والهيئة التشريعية لجهودهم الإستراتيجية في توفير الإغاثة المالية للمواطنين وتعهد بمواصلة العمل على تحسين الهيكل الضريبي للولاية.

وقد ردد رئيس مجلس النواب جون بيرنز مشاعر القيادة المحافظة، مؤكدا على الاعتقاد بأن أموال الضرائب يجب أن تظل مع أولئك الذين حصلوا عليها. وسلط الضوء على مناخ الأعمال القوي في جورجيا وانخفاض الأعباء الضريبية للفرد، وعزا ذلك إلى التركيز على الضرائب المنخفضة وتأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي.

كما أعرب ممثل الولاية جيرالد جرين عن دعمه لخفض الضرائب، معترفًا بالصعوبات المالية التي يعاني منها الجورجيون بسبب التضخم. وأثنى على المحافظ كيمب وزملائه في الجمعية العامة لإعطاء الأولوية لإعادة أموال الضرائب إلى دافعي الضرائب.

وفي الختام، تسعى مبادرة الحاكم كيمب إلى توفير الإغاثة المالية للجورجيين من خلال تسريع خفض معدل ضريبة الدخل الفردي في الولاية. إذا تم إقرار التشريع، فإنه سيؤدي إلى توفير كبير لدافعي الضرائب ويساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لخلق بيئة اقتصادية مواتية.