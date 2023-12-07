الحاكم بريتزكر يرفض خطط إقامة مخيم للمهاجرين في شيكاغو بسبب مخاوف بيئية

في خطوة مهمة، رفض الحاكم جيه بي بريتزكر خطط مدينة شيكاغو لإنشاء مخيم لخيام المهاجرين في برايتون بارك. ويأتي القرار بعد أن أثار تقرير بيئي مخاوف بشأن السلامة البيئية.

وأكد الحاكم بريتزكر التزامه بضمان سلامة طالبي اللجوء مع توفير فرص الاستقلال لهم. وقال: “لن نمضي قدماً في إسكان العائلات في موقع لا تزال فيه مخاوف بيئية خطيرة موجودة. تظل إدارتي ملتزمة بخطة تعتمد على البيانات لتحسين الاستجابة لطالبي اللجوء.

وعلى الرغم من ادعاءات المدينة بأن الموقع آمن للاستخدام السكني المؤقت، فقد سلط التقييم البيئي الضوء على وجود تربة ملوثة. بدأت أعمال المعالجة، بما في ذلك إزالة التربة الملوثة من الموقع.

ومع ذلك، قامت وكالة حماية البيئة في إلينوي (IEPA) بمراجعة تحليل المدينة واعتبرته غير كاف. وجدت المراجعة أنه لم تكن هناك عينات كافية من التربة وتدابير المعالجة المطبقة. وشددت IEPA على أن رفاهية السكان والعمال يجب أن تكون على رأس الأولويات.

وذكر مكتب المحافظ أن أخذ عينات إضافية من التربة ضروري لإجراء تقييم شامل للظروف البيئية في الموقع. كما سلطوا الضوء على الحاجة إلى حاجز هندسي موسع للحماية من تعرض الإنسان للتربة الملوثة.

يؤكد هذا القرار الذي اتخذه الحاكم بريتزكر على أهمية إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية المهاجرين مع مراعاة المخاوف البيئية. وهو يعكس الالتزام بنهج شامل وشامل لتلبية احتياجات طالبي اللجوء في شيكاغو.