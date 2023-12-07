الجمهوريون في ولاية أوهايو يتصادمون حول الماريجوانا المحلية

وفي تطور حديث، انخرط المشرعون الجمهوريون في ولاية أوهايو في نقاش ساخن حول ما إذا كان ينبغي السماح للسكان بزراعة الماريجوانا في المنزل. ظهر هذا الخلاف بعد شهر واحد فقط من موافقة الناخبين في ولاية أوهايو على تقنين استخدام الماريجوانا للبالغين في الولاية. تثير الآراء المتضاربة داخل الحزب الجمهوري تساؤلات حول تنفيذ قانون الماريجوانا الجديد.

يوم الاثنين، قدم الجمهوريون في مجلس شيوخ ولاية أوهايو تغييرات مقترحة من شأنها القضاء على زراعة الماريجوانا في المنزل، وزيادة الضرائب، وإعادة توزيع الإيرادات المتولدة من ضرائب الماريجوانا. ومع ذلك، قدم النائب جيمي كالندر يوم الثلاثاء مشروع قانون منفصل يهدف إلى الحفاظ على الحق في زراعة الماريجوانا في المنزل.

يعتقد Callender اعتقادًا راسخًا أنه يجب احترام صوت الناس وأن القانون يجب أن يسمح بستة نباتات لكل شخص وما يصل إلى اثني عشر نباتًا لكل أسرة. ويتناقض هذا الموقف مع اقتراح الجمهوريين في مجلس الشيوخ بحظر الزراعة المنزلية بشكل كامل.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع قانون Callender's House Bill 354 تنفيذ حواجز حماية لمنع دمج النباتات في عمليات زراعة واسعة النطاق، وإضافة ضريبة بنسبة 10٪ على مزارعي الماريجوانا، وإنشاء توزيع عادل لعائدات الضرائب على مختلف البرامج والمؤسسات.

يدور الجدل حول الماريجوانا المحلية بالتزامن مع المناقشات المحيطة بقيادة مجلس النواب في ولاية أوهايو. وبينما سيتم فحص التغييرات المقترحة من قبل المشرعين، إلا أن التصويت على هذه القضية قد لا يتم هذا الأسبوع.

ومن المقرر أيضًا أن يتم التصويت على الإصلاح الشامل الذي اقترحه مجلس الشيوخ لبرنامج الماريجوانا في المستقبل القريب، مما قد يزيد الوضع تعقيدًا. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان بإمكان الجانبين التوصل إلى حل وسط، حيث أظهر مجلس الشيوخ مقاومة للتنازل عن موقفهما.

بينما تستعد ولاية أوهايو لتنفيذ برنامج الماريجوانا القانوني في 7 ديسمبر، من الضروري أن يجد المشرعون أرضية مشتركة ويضمنوا انتقالًا سلسًا للمقيمين. تسلط الآراء المختلفة داخل الحزب الجمهوري الضوء على التعقيدات التي ينطوي عليها تنظيم الماريجوانا وتعكس التحديات الأوسع المرتبطة بالتنقل في عملية التقنين.