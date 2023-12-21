Google Pixel Buds Pro: الرفيق المثالي لهاتفك الذكي Pixel

هل تبحث عن الهدية المثالية في اللحظة الأخيرة؟ لا تنظر إلى أبعد من Google Pixel Buds Pro، المتوفر الآن بسعر منخفض على الإطلاق على Amazon. مع خصم 43%، يمكن أن تكون سماعات الأذن ANC هذه ملكك مقابل 113.93 دولارًا فقط، ويتم شحنها إلى باب منزلك. هذه الصفقة أفضل من تخفيضات الجمعة السوداء، وهي فرصة رائعة للحصول على ملحق صوتي من الدرجة الأولى.

تمتلئ Google Pixel Buds Pro بالميزات الرئيسية التي تبرر تسميتها "المحترفة". بالإضافة إلى إمكانات إلغاء الضوضاء النشطة، توفر سماعات الأذن هذه مجموعة من الميزات التي من شأنها تحسين تجربتك الصوتية. يعد الاقتران السريع والاتصال متعدد الأجهزة والتكامل مع Hey Google بدون استخدام اليدين مجرد أمثلة قليلة. تكمل سماعات الأذن هذه هاتفك الذكي Pixel حقًا.

توفر سماعات الأذن ما يصل إلى 11 ساعة من وقت الاستماع، وعندما يتم دمجها مع علبة الشحن التي تدعم تقنية Qi، يمتد هذا إلى 31 ساعة رائعة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك وضع الشفافية التبديل بسلاسة بين جلسات الموسيقى الغامرة والوعي بالبيئة المحيطة بك.

إذا كنت تبحث عن خيار أكثر استقلالية عن النظام الأساسي، فإن سماعات الأذن XM5 الجديدة من سوني معروضة للبيع أيضًا. على الرغم من أنها توفر جودة صوت أقل قليلاً مقارنة بـ Pi7 S2، إلا أنها تتميز بسعر معقول. مع خصم 50 دولارًا، يبلغ سعر سماعات الأذن هذه 248 دولارًا.

توفر Google Pixel Buds Pro جودة صوت فائقة، بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة المتكيفة مع تقنية Silent Seal. تضمن هذه الميزة حجب الضوضاء الخارجية، مما يسمح لموسيقاك بأن تحتل مركز الصدارة. توفر برامج تشغيل السماعات المخصصة مقاس 11 مم ومعادل الصوت تجربة صوتية مذهلة على أي مستوى صوت. عمر البطارية مثير للإعجاب أيضًا، حيث يوفر ما يصل إلى 11 ساعة من وقت الاستماع وما يصل إلى 31 ساعة مع علبة الشحن. يتم دعم الشحن اللاسلكي باستخدام Pixel Stand أو أي شاحن معتمد من Qi.

في الختام، تعد Google Pixel Buds Pro ملحقًا ضروريًا لأي مالك هاتف Pixel الذكي. بفضل ميزاتها المتقدمة وسعرها الذي لا يهزم، فهي الهدية المثالية لعشاق الموسيقى وعشاق التكنولوجيا على حدٍ سواء. لا تفوت هذه الفرصة للارتقاء بتجربة الاستماع لديك مع سماعات الأذن المتطورة هذه.