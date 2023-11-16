عنوان المقال الجديد: "Google Nest Thermostat: الطريقة الذكية لتوفير الطاقة والمال هذا الشتاء"

مع اقتراب فصل الشتاء وبدء تدفق عروض الجمعة السوداء، يبرز أحد العروض بسبب تطبيقه العملي وفوائده المحتملة على المدى الطويل. Google Nest Thermostat، الذي كان سعره الأصلي 130 دولارًا، متوفر حاليًا بسعر مخفض قدره 90 دولارًا، مما يوفر للمستخدمين توفيرًا بنسبة 31 بالمائة. تمثل هذه الصفقة، التي تزيد بمقدار 10 دولارات فقط عن أدنى مستوى لها على الإطلاق، فرصة ممتازة لأصحاب المنازل لتعزيز كفاءتهم في استخدام الطاقة وتوفير المال خلال الأشهر الباردة.

تم تقديم Nest Thermostat من Google في عام 2020، وهو بديل فعال من حيث التكلفة لـ Nest Learning Thermostat، والذي يُباع بسعر 240 دولارًا. يشترك كلا الجهازين في هدف مشترك: تقليل استهلاك الطاقة وخفض فواتير الخدمات. تم اعتماد Nest Thermostat القياسي من Energy Star ويتميز بوظيفة ذكية تقوم بضبط درجة الحرارة تلقائيًا عندما يغادر السكان المنزل، مما يقلل من استخدام الطاقة غير الضروري. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تعديل جدول التدفئة الخاص بهم بسهولة باستخدام تطبيق Nest، الذي يمكن الوصول إليه من هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

في حين أثبت Nest Thermostat فائدته في تنظيم نفقات التدفئة، فإنه أثبت أيضًا قيمته خلال أشهر الصيف كجهاز تحكم متوافق في تكييف الهواء. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم نصائح لتوفير المال من خلال ميزة Savings Finder، مما يسمح للمستخدمين بتحسين جداول التدفئة والتبريد الخاصة بهم لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة من حيث التكلفة.

بصرف النظر عن Nest Thermostat، تقدم Google عروضًا مغرية أخرى على منتجات Nest في يوم الجمعة الأسود. يبلغ سعر Google Nest Wireless Doorbell حاليًا 120 دولارًا أمريكيًا، بعد أن انخفض من 180 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل أدنى مستوى له على الإطلاق. وبالمثل، تتوفر كاميرا Google Nest Indoor Wired Security بسعر 70 دولارًا، أي أقل من 97 دولارًا. يمكن للمشترين أيضًا الاستمتاع بخصم كبير على حزمة Google Nest Wi-Fi Pro المكونة من قطعتين مع Wi-Fi 6E، بسعر 200 دولار بدلاً من 300 دولار.

ومع Nest Thermostat من Google والمنتجات الأخرى المخفضة من العلامة التجارية، يتمتع المستهلكون بفرصة ممتازة للاستثمار في تكنولوجيا المنزل الذكي مع زيادة كفاءة الطاقة إلى الحد الأقصى وخفض النفقات. استفد من عروض الجمعة السوداء واستمتع بتجربة الراحة وتوفير التكاليف التي توفرها منتجات Nest من Google.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو جهاز Nest Thermostat؟

Nest Thermostat هو جهاز ذكي تم تطويره بواسطة Google ويمكّن المستخدمين من التحكم في أنظمة التدفئة والتبريد في منازلهم وتحسينها. يتضمن ميزات مثل الضبط التلقائي لدرجة الحرارة والتحكم عن بعد عبر التطبيق ونصائح لتوفير الطاقة.

2. كيف يوفر Nest Thermostat الطاقة؟

يساعد Nest Thermostat على توفير الطاقة عن طريق ضبط درجة الحرارة عندما يغادر السكان المنزل وتقديم توصيات بشأن تحسين جداول التدفئة والتبريد. ويهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة غير الضروري وخفض فواتير الخدمات.

3. هل هناك عروض الجمعة السوداء الأخرى من Google’s Nest؟

نعم، تقدم Google خصومات على العديد من منتجات Nest في يوم الجمعة الأسود. بالإضافة إلى Nest Thermostat، يمكن للمشترين الاستمتاع بأسعار مخفضة على Google Nest Wireless Doorbell، وكاميرا Google Nest Indoor Wired Security، وGoogle Nest Wi-Fi Pro مع Wi-Fi 6E.

مصادر:

ياهو: https://www.yahoo.com/

إنجادجيت: https://www.engadget.com/

في المعرفة: https://www.intheknow.com/

المدونة التلقائية: https://www.autoblog.com/

إيه أو إل: https://www.aol.com/