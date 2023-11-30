تقدم Google Nest Cam ميزة اكتشاف باب المرآب والمزيد من الميزات

تعمل Google على توسيع قدرات كاميرات Nest الأمنية الخاصة بها من خلال إضافة ميزة جديدة للكشف عن باب المرآب. وتستخدم الميزة اكتشاف الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان باب الجراج مغلقًا أو مفتوحًا أو تركه مفتوحًا، وترسل تنبيهًا للمستخدم من خلال تطبيق Google Home. تعد هذه الميزة جزءًا من المعاينة العامة لتطبيق Google Home ومن المقرر طرحها هذا الأسبوع.

بالإضافة إلى ميزة الكشف عن باب المرآب، تقدم جوجل أيضًا الجيل الأول من كاميرا Nest Outdoor Cam إلى تطبيق Google Home، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة المقاطع المسجلة والوصول إلى سجل الكاميرا الكامل وضبط إعدادات الكاميرا مباشرة من خلال التطبيق. يمكّن هذا التكامل المستخدمين من دمج كاميرات Nest الخاصة بهم في عمليات التشغيل الآلي للمنزل الذكي باستخدام Google Home.

علاوة على ذلك، تقدم جوجل إمكانية إنشاء مقاطع ذات طول مخصص وقابلة للتنزيل من مقاطع الفيديو المسجلة. يمكن للمستخدمين قص مقاطع فيديو الأحداث الحالية عن طريق تحديد وقت البدء والمدة من مجموعة من الخيارات. كانت هذه الميزة متاحة سابقًا فقط في تطبيق Nest ولكن يمكن الوصول إليها الآن من خلال تطبيق Google Home.

يؤدي إدخال هذه الميزات الجديدة إلى تحسين وظائف كاميرات Nest الأمنية وملاءمتها. ومع ميزة الكشف عن باب الجراج، يمكن للمستخدمين تلقي التنبيهات وتتبع حالة باب الجراج الخاص بهم عن بعد. يعمل دمج Nest Outdoor Cam في تطبيق Google Home على تبسيط إدارة إعدادات الكاميرا ويسمح بالتكامل السلس مع الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى. تتيح القدرة على إنشاء مقاطع ذات طول مخصص للمستخدمين إمكانية التقاط ومشاركة اللقطات الأكثر صلة من مقاطع الفيديو المسجلة الخاصة بهم.

مع استمرار جوجل في تحسين نظام Nest البيئي، يمكن للمستخدمين التطلع إلى المزيد من التحسينات في المستقبل، مثل سجل الأحداث والمخطط الزمني على إصدار الويب من Google Home والقدرة على تنزيل المقاطع مباشرة من التطبيق.

أسئلة وأجوبة:

1. كيف تعمل ميزة الكشف عن باب الجراج؟

تستخدم ميزة الكشف عن باب الجراج اكتشاف الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الباب مغلقًا أو مفتوحًا أو تركه مفتوحًا. يرسل تنبيهات للمستخدم من خلال تطبيق Google Home.

2. ما هي كاميرات Nest المتوافقة مع ميزة اكتشاف باب الجراج؟

تتوافق ميزة اكتشاف باب الجراج مع Nest Cam (الداخلية، السلكية، الجيل الثاني) أو Nest Cam (البطارية)، وكلاهما يتطلب اشتراك Nest Aware.

3. هل يمكنني عرض المقاطع المسجلة وضبط إعدادات الكاميرا في تطبيق Google Home؟

نعم، من خلال دمج الجيل الأول من كاميرا Nest Outdoor Cam في تطبيق Google Home، يمكن للمستخدمين عرض المقاطع المسجلة والوصول إلى سجل الكاميرا الكامل وضبط إعدادات الكاميرا.

4. كيف يمكنني إنشاء مقاطع ذات طول مخصص من مقاطع الفيديو المسجلة؟

يمكن للمستخدمين الآن إنشاء مقاطع ذات طول مخصص عن طريق تحديد وقت البدء والمدة من مجموعة من الخيارات مباشرةً في تطبيق Google Home.

5. ما هي الميزات الأخرى التي يمكن أن نتوقعها من Google في المستقبل؟

تخطط Google لتقديم سجل الأحداث والمخطط الزمني إلى Google Home للويب وتوفير القدرة على تنزيل المقاطع مباشرة من التطبيق. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن التفاصيل والجداول الزمنية المحددة بعد.

(المصدر: The Verge – [أدخل URL])