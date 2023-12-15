Google Gemini Nano: ثورة في الذكاء الاصطناعي خارج الإنترنت على هاتفك

يُحدث برنامج Gemini Nano من Google ثورة في الطريقة التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي (AI) على هاتفك، مما يلغي الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. في حين أن نموذج Gemini، نموذج اللغة الكبير (LLM) من Google، أكثر ملاءمة لمراكز البيانات، فقد طورت الشركة إصدارًا مخفضًا، Nano، للاستخدام المحلي وغير المتصل بالإنترنت.

حاليًا، الهاتف الوحيد المتوافق مع Gemini Nano هو Pixel 8 Pro. تتضمن حزمة الميزات لشهر ديسمبر لجهاز Pixel 8 Pro ميزتين مدعومتين بتقنية Gemini Nano: ميزة التلخيص التلقائي في تطبيق Recorder ووظيفة الرد الذكي في لوحة مفاتيح Gboard. تعمل هذه الميزات دون الاتصال بالإنترنت، مما يوفر تجربة مستخدم سريعة وسلسة.

بدأت Google بشكل صغير مع Nano، حيث طرحت ميزات تدعمها Gemini باللغة الإنجليزية وتقتصر على تطبيقات محددة مثل WhatsApp. ومع ذلك، تخطط الشركة لتوسيع قدراتها وتوافرها في المستقبل. كما أنهم يقومون بتطوير برنامج Bard الذي يعمل بنظام Gemini للمساعد على هواتف Pixel، مما يعد بتجربة مستخدم محسنة.

قد يكون جيميني نانو أصغر حجمًا، لكن أداءه مثير للإعجاب. صرح الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، ديميس هاسابيس، أن النانو نموذج مذهل بالنظر إلى القيود التي يواجهها. كان الهدف هو إنشاء نسخة ذات قدرة عالية من Gemini دون إرهاق مساحة التخزين أو تسخين معالج الهاتف.

على الرغم من أنه متوافق حاليًا فقط مع معالج Google Tensor 3، إلا أن Google تعمل على دمج Nano في Android ككل. قدمت الشركة AICore، وهي خدمة نظام يمكن للمطورين الاستفادة منها لدمج الميزات التي تدعمها Gemini في تطبيقاتهم. وسيتطلب ذلك شرائح متطورة، وتذكر جوجل شركات Qualcomm وSamsung وMediaTek كشركات تعمل على معالجات متوافقة.

أصبحت رؤية Google لهواتف Pixel كأجهزة تعمل بالذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة مع التطورات مثل Gemini Nano. إن دمج الذكاء الاصطناعي في أجهزة Android المتطورة لديه القدرة على تغيير تجربة المستخدم، مما يجعل الأجهزة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة بمرور الوقت. إذا كنت تبحث عن هاتف يوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي المتطورة، فإن هاتف Pixel 8 Pro مع Gemini Nano هو الجهاز الذي يجب أن تتفاخر به.