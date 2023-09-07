تثير Google تشكيلة Pixel 8 وPixel Watch 2 قبل حدث الإطلاق

أصدرت Google مقاطع فيديو وصور لهواتفها الذكية القادمة Pixel 8 وPixel 8 Pro بالإضافة إلى Pixel Watch 2. وتأتي هذه النظرات الخاطفة قبل حدث إطلاق الأجهزة المقرر في 4 أكتوبر. وتم الكشف عن هاتف Pixel 8 Pro، الذي تم تسريبه سابقًا، في مقطع فيديو رسمي إلى جانب خيار ألوان "البورسلين" الجديد. يتم عرض هاتف Pixel 8 القياسي باللون الوردي.

تُظهر مقاطع الفيديو والصور أن هاتف Pixel 8 أصغر بشكل ملحوظ من هاتف Pixel 8 Pro. في حين يشاع أن هاتف 8 Pro سيحتفظ بحجم شاشة سابقه 6.7 بوصة، فمن المتوقع أن يتميز هاتف Pixel 8 القياسي بشاشة أصغر مقاس 6.17 بوصة، وهو انخفاض عن شاشة Pixel 6.3 مقاس 7 بوصة. وهذه أخبار جيدة للمستخدمين الذين يفضلون الهواتف الأكثر إحكاما.

بالإضافة إلى الهواتف الذكية، قدمت جوجل أيضًا لمحة عن Pixel Watch 2. ويبدو أن الجهاز يتمتع بتصميم مشابه لسابقه ويتضمن حزامًا من البورسلين يتوافق مع جماليات Pixel 8 Pro. على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل حول الميزات الجديدة لـ Pixel Watch 2، تشير Google إلى أنه يمكن إقرانها بهاتف Pixel للوصول إلى المساعدة الشخصية وميزات الأمان والرؤى الصحية.

علاوة على ذلك، يعرض الإعلان التشويقي لفترة وجيزة Pixel Buds، مما يشير إلى أنه سيتم عرض سماعات الأذن اللاسلكية هذه أيضًا في الحدث القادم.

مصادر:

– إيما روث، كاتبة أخبار في The Verge

التعاريف:

– Pixel 8: الهاتف الذكي الرائد القادم من جوجل.

- Pixel 8 Pro: الإصدار الأكبر من Pixel 8، ومن المفترض أن يكون بحجم شاشة 6.7 بوصة.

– Pixel Watch 2: الجيل القادم من الساعات الذكية من جوجل.

– Pixel Buds: سماعات الأذن اللاسلكية من جوجل.

التحديث في 7 سبتمبر، الساعة 1:42 مساءً بالتوقيت الشرقي: أضاف المقال شائعات حول أحجام عرض Pixel 8.